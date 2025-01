Prezes Ryanaira radzi rządom, jak pobudzić turystykę. Trzy postanowienia na nowy rok

Czas, aby rządy europejskie skopiowały w tym względzie Stany Zjednoczone i obniżyły lub zniosły opłaty ATC, bo to usługa, która powinna być świadczona przez kraje, a nie opłacana przez linie lotnicze i pasażerów – radzi Ryanair.

Ryanair żąda też rozwiązania problemu opóźnień wynikających z działania kontroli ruchu lotniczego. Tu wystarczy wprowadzić dwie proste reformy, które zniwelują 90 procent z nich: po pierwsze trzeba zapewnić pełną obsadę na porannych zmianach, po drugie zapewnić, żeby w czasie kolejnych krajowych strajków kontrolerów mogły odbywać się przeloty nad tymi krajami. Ryanair twierdzi, że Europa zmarnowała 20 lat - należy porzucić pomysł tworzenia jednolitej przestrzeni powietrznej, zliberalizować kontrolę ruchu lotniczego i pozwolić europejskim dostawcom ATC konkurować ze sobą, tak jak robią to linie lotnicze.

Przewoźnik domaga się też zniesienia sztucznych ograniczeń wzrostu, co wyraża się obowiązującymi obecnie limitami ruchu. Najbardziej jaskrawym przykładem w Europie jest ograniczenie do 32 milionów pasażerów rocznie na lotnisku w Dublinie – port otworzył właśnie drugi pas startowy, zwiększając przepustowość do 60 milionów podróżnych. Przepis pojawił się w 2007 roku z obawy o korki na drogach wokół lotniska, a ostatni rząd Irlandii nic z nim nie zrobił.

Michael O'Leary: Europa zadusi podróże, jeśli nie zniesie ograniczeń

– Rok 2025 musi być rokiem konkurencyjności i wzrostu w całej Europie – mówi cytowany w dokumencie Ryanaira prezes tej linii Michael O'Leary. – Zbyt wiele gospodarek europejskich, takich jak Francja, Niemcy i Wielka Brytania, znajduje się w stagnacji pod martwą ręką regulacji, wyższych podatków i niegospodarności rządu. Czas powrócić do deregulacji i skupić się na polityce zapewniającej wzrost. Lotnictwo jest jedyną branżą w Europie, która może zapewnić natychmiastowy i zrównoważony wzrost ruchu, turystyki i miejsc pracy – szczególnie na peryferiach Europy – dodaje.

– Nowa Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen powinna przestać mówić o wzroście i zacząć go realizować. Naprawić zepsuty europejski system ATC, znieść podatki lotnicze i powrócić do zasady swobodnego przepływu obywateli w Europie oraz pozwolić tanim liniom lotniczym zrobić resztę – apeluje.