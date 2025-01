Lotnisko Chopina podsumowało poprzedni rok. „Był najlepszy w historii”

W 2025 roku PPL zamierza wdrożyć strategię ESG na lata 2025–2030. Obejmuje ona m.in. modernizację infrastruktury, redukcję emisji gazów cieplarnianych i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

„Lotnisko Chopina jako jedyne w Polsce ma certyfikat Airport Carbon Accreditation (ACA), który potwierdza zaangażowanie w redukcję śladu węglowego. Obecnie znajduje się na pierwszym poziomie certyfikacji, ale już trwają prace, by osiągnąć kolejne poziomy (2 i 3) na Lotnisku Chopina” - podkreśla komunikat.

Cytuje się tam też członka zarządu PPL ds. strategii i innowacji Adama Sanockiego: Branża lotnicza staje dziś przed wieloma wyzwaniami, dlatego opracowujemy nową zintegrowaną strategię i podpisaliśmy list intencyjny ze spółką Centralny Port Komunikacyjny. Chcemy, by misja PPL i jej pracowników trwała, także po otwarciu w 2032 roku nowego Lotniska Chopina [w Baranowie pod Warszawą].

Lista sukcesów Lotniska Chopina – lepsze oznakowanie, więcej wody

Z innych sukcesów roku 2024 biuro prasowe PPL wymienia wprowadzenie na Lotnisku Chopina darmowy „fast track” dla seniorów w wieku co najmniej 70 lat, oddanie do użytku pokoju wyciszenia i zainstalowanie kolejnych czterech źródełek wody pitnej (ich łączna liczba wzrosła do 10), zmianę oznakowania w terminalu na czytelniejsze (kontrastowe).

„Pod koniec roku Lotnisko Chopina dołączyło też do programu Hidden Disabilities Sunflower, który ma na celu wsparcie osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami. Każda wprowadzona zmiana, od udogodnień dla pasażerów po modernizację infrastruktury, jest realizowana z myślą o zrównoważonym rozwoju”.