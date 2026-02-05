Brussels Enterprise (Commercial) Court wydał mieszany, ale dla Ryanaira w dużej mierze korzystny wyrok w sprawie praktyk stosowanych przez linię lotniczą podczas procesu rezerwacyjnego w internecie. Sprawa została zainicjowana przez belgijską organizację konsumencką TestAchats/TestAankoop, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie nakazu zaprzestania rzekomo niezgodnych z prawem działań – pisze belgijski portal Aviation24.

Orzeczenie ma istotne znaczenie nie tylko dla samego Ryanaira, ale i dla całej branży lotniczej i turystycznej w Unii Europejskiej, ponieważ dotyczy fundamentalnych kwestii związanych z polityką bagażową, modelem cenowym i sposobem prezentowania ofert konsumentom.

Polityka bagażu podręcznego zgodna z prawem UE

Najważniejszym elementem wyroku jest jednoznaczne potwierdzenie, że polityka wobec bagażu kabinowego Ryanaira jest w pełni zgodna z prawem unijnym. Sąd uznał, że linia lotnicza działa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008 i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, w szczególności z wyrokiem w sprawie Vuelinga.

Zgodnie z oceną sądu, Ryanair ma prawo wliczać w cenę podstawowego biletu jedynie jedną bezpłatną torbę o rozsądnym rozmiarze, mieszczącą się pod fotelem. Przewoźnik nie jest jednak prawnie zobowiązany do oferowania w tej cenie większego bagażu umieszczanego w schowku nad głową. Argumenty TestAchats, które kwestionowały to podejście, zostały wprost odrzucone jako pozbawione podstaw prawnych.