Sąd w Brukseli potwierdził, że przewoźnik nie łamie prawa doliczając opłatę za bagaż podręczny wkładany do luku nad głową pasażera
Brussels Enterprise (Commercial) Court wydał mieszany, ale dla Ryanaira w dużej mierze korzystny wyrok w sprawie praktyk stosowanych przez linię lotniczą podczas procesu rezerwacyjnego w internecie. Sprawa została zainicjowana przez belgijską organizację konsumencką TestAchats/TestAankoop, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie nakazu zaprzestania rzekomo niezgodnych z prawem działań – pisze belgijski portal Aviation24.
Orzeczenie ma istotne znaczenie nie tylko dla samego Ryanaira, ale i dla całej branży lotniczej i turystycznej w Unii Europejskiej, ponieważ dotyczy fundamentalnych kwestii związanych z polityką bagażową, modelem cenowym i sposobem prezentowania ofert konsumentom.
Najważniejszym elementem wyroku jest jednoznaczne potwierdzenie, że polityka wobec bagażu kabinowego Ryanaira jest w pełni zgodna z prawem unijnym. Sąd uznał, że linia lotnicza działa zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1008/2008 i orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE, w szczególności z wyrokiem w sprawie Vuelinga.
Zgodnie z oceną sądu, Ryanair ma prawo wliczać w cenę podstawowego biletu jedynie jedną bezpłatną torbę o rozsądnym rozmiarze, mieszczącą się pod fotelem. Przewoźnik nie jest jednak prawnie zobowiązany do oferowania w tej cenie większego bagażu umieszczanego w schowku nad głową. Argumenty TestAchats, które kwestionowały to podejście, zostały wprost odrzucone jako pozbawione podstaw prawnych.
To rozstrzygnięcie wzmacnia dotychczasową linię orzeczniczą Unii Europejskiej i potwierdza legalność modelu „unbundlingu” usług dodatkowych, który od lat stanowi fundament działalności tanich linii lotniczych.
Sąd nie dopatrzył się również nieprawidłowości w szeregu innych praktyk zakwestionowanych przez organizację konsumencką. Za zgodne z prawem uznano dynamiczne ustalanie cen w oparciu o popyt, praktyki wyboru miejsc, w tym zasady dotyczące sadzania rodzin, sposób prezentowania możliwości zabrania bagażu podczas procesu rezerwowania przelotu online.
W ocenie sądu działania te mieszczą się w granicach swobody gospodarczej przewoźnika i nie naruszają przepisów chroniących konsumentów ani zasad uczciwej konkurencji.
Istotnym, choć mniej medialnym elementem wyroku jest również stwierdzenie, że TestAchats/TestAankoop nie spełnia kryteriów tzw. „qualified entity” w rozumieniu prawa unijnego. Oznacza to, że organizacja ta nie może korzystać z uprzywilejowanej pozycji procesowej przy wnoszeniu powództw reprezentacyjnych w interesie konsumentów.
W praktyce znacząco ogranicza to jej możliwości prowadzenia podobnych postępowań w przyszłości i korzystania z ułatwień proceduralnych przewidzianych w unijnych regulacjach dotyczących ochrony zbiorowych interesów konsumentów.
W reakcji na wyrok Ryanair opublikował oświadczenie, w którym przyjął rozstrzygnięcie z zadowoleniem. Przewoźnik podkreśla, że decyzja sądu w Brukseli wpisuje się w długą listę podobnych orzeczeń wydanych wcześniej przez sądy i organy w całej Unii Europejskiej.
Jak przypomina linia, zgodność jej polityki bagażowej była już wielokrotnie potwierdzana m.in. przez Trybunał Sprawiedliwości UE, włoską Radę Stanu, sądy w Berlinie (zarówno Landgericht, jak i Oberlandesgericht), a także sądy w Barcelonie, Walencji, Valladolid, Sewilli i Madrycie. Wszystkie te instytucje uznawały, że bezpłatna torba pod siedzeniem spełnia wymogi art. 23 rozporządzenia 1008/2008, a linie lotnicze mają swobodę w ustalaniu cen usług opcjonalnych, takich jak większy bagaż kabinowy czy bagaż rejestrowany.
Ryanair podkreśla, że dzięki temu modelowi pasażerowie mogą korzystać z jednych z najniższych cen biletów w Europie, płacąc wyłącznie za te usługi dodatkowe, które rzeczywiście są im potrzebne.
– Ryanair z zadowoleniem przyjmuje jasne i kompleksowe orzeczenie sądu w Brukseli, które – podobnie jak wcześniejsze wyroki sądów w UE oraz Trybunału Sprawiedliwości – potwierdza pełną zgodność naszej polityki bagażu kabinowego z prawem – mówi Dara Brady, dyrektor ds. marketingu Ryanaira, cytowana w komunikacie przewoźnika. – Bezpłatna torba pod siedzeniem spełnia wszystkie wymogi prawne i bezpieczeństwa, a pasażerowie nadal mogą korzystać z najniższych cen w Europie, wybierając wyłącznie te usługi dodatkowe, które chcą kupić – dodaje.
Mimo ogólnie korzystnego dla Ryanaira rozstrzygnięcia, sąd zakwestionował jednak konkretne elementy związane z marketingiem i przejrzystością cen. Za niezgodne z prawem uznano m.in. stosowanie pakietów taryfowych (bundled fares) w formie, która może wprowadzać konsumentów w błąd, komunikaty o ograniczonej dostępności, takie jak „zostało tylko X miejsc w tej cenie”, reklamowanie rabatów w oparciu o fałszywe ceny referencyjne, brak wyraźnego rozdzielenia cen bagażu rejestrowanego dla lotu w jedną stronę i lotu powrotnego.
W tych obszarach sąd uznał, że praktyki Ryanaira nie spełniają wymogów przejrzystości i rzetelnego informowania konsumentów.
Ryanair został więc zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich zmian w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. W wypadku niewykonania nakazu przewidziano karę finansową w wysokości 5 tysięcy euro za każdy dzień zwłoki.
Całościowo wyrok stanowi silne potwierdzenie legalności podstawowego modelu biznesowego Ryanaira – w szczególności w zakresie polityki cenowej i bagażowej. Jednocześnie jasno pokazuje, że nawet, jeśli sama struktura opłat jest zgodna z prawem, to sposób ich komunikowania i promowania musi spełniać zasady przejrzystości.
Dla branży turystycznej i lotniczej to sygnał, że unijne sądy nadal akceptują model tanich linii oparty na usługach dodatkowych, ale będą coraz uważniej przyglądać się praktykom marketingowym i tzw. dark patterns w sprzedaży online – komentuje portal Aviation24 .
