Nowa kara dla Ryanaira. Sąd: Oszukuje klientów, „bilety bezzwrotne” nie istnieją

Wyrok sądu w Hamburgu może mieć istotne konsekwencje dla rynku lotniczego w Europie. Sąd ukarał Ryanaira za zignorowanie zaleceń i uznał za niezgodne z prawem kilka zasadniczych elementów jego modelu sprzedażowego, w tym „biletów bezzwrotnych”.

Publikacja: 13.01.2026 06:00

Foto: Adobe Stock

Marzena Buczkowska-German

Sąd Krajowy w Hamburgu rozpatrywał skargę platformy internetowej z biletami lotniczymi eDreams Odigeo. Już w maju 2025 roku nakazał Ryanairowi w trybie zabezpieczenia tymczasowego usunięcie wskazanych postanowień umownych z witryny internetowej przewoźnika – pisze portal Reise vor-9.

Jak ustalili sędziowie, Ryanair nie wykonał tego obowiązku, zostawił bowiem na swojej stronie w internecie niedozwolone warunki handlowe. W konsekwencji sąd nałożył na linię lotniczą karę finansową.

Sąd nie uwierzył w tłumaczenie przewoźnika, że opóźnienia wynikały z czynników pozostających poza jego kontrolą. W uzasadnieniu wskazał, że Ryanair dysponował wystarczającymi możliwościami organizacyjnymi i technicznymi, aby niezwłocznie wdrożyć decyzję sądu, lecz świadomie tego nie zrobił. Co więcej, według ustaleń sądu, naruszenie trwa.

Sąd: Ryanair stosował nieuczciwe klauzule

Równolegle sąd wydał drugie rozstrzygnięcie, w którym uznał kilka praktyk biznesowych Ryanaira za bezprawne i nieważne z mocy prawa. Orzeczenie to ma szczególne znaczenie dla całej branży lotniczej i pośredników sprzedających bilety lotnicze.

Za sprzeczną z prawem uznano ryczałtową politykę „biletów bezzwrotnych”. Zdaniem sądu taka informacja wprowadza pasażerów w błąd co do ich faktycznych uprawnień, bo sugeruje całkowity brak możliwości zwrotu, mimo że w określonych wypadkach – zwłaszcza w odniesieniu do podatków i opłat – mają oni możliwość wnoszenia roszczeń. Tego rodzaju praktyka narusza prawa konsumentów.

Opłaty za zwrot podatków niezgodne z prawem

Sąd zakwestionował też opłatę pobieraną przez Ryanaira za zwrot podatków lotniskowych i państwowych zawartych w cenie biletu. W jego ocenie opłata ta rażąco narusza interesy konsumentów, ponieważ w części sytuacji jej wysokość przewyższa zwracany podatek. Sąd uznał, że taki mechanizm prowadzi do nieuzasadnionego obciążenia pasażerów i jest sprzeczny z zasadą proporcjonalności i uczciwego obrotu.

Kolejnym elementem zakwestionowanym przez sąd był mechanizm rezerwacyjny stosowany na stronie Ryanaira. Chodzi o rozwiązanie, w którym kliknięcie przycisku „szukaj” automatycznie wiązało się z akceptowaniem ogólnych warunków przewozu.

Zdaniem sądu taki interfejs użytkownika ma charakter wprowadzającego w błąd (tzw. dark pattern), ponieważ sugeruje klientom wybór, chociaż go wcale nie oferuje. Tego rodzaju praktyka została uznana za niedopuszczalną w świetle przepisów chroniących konsumentów.

Element fali postępowań w Europie

Orzeczenie z Hamburga wpisuje się w szerszą serię postępowań i sankcji nakładanych na Ryanaira w Europie. W ostatnim czasie organy regulacyjne w kilku krajach zdecydowanie zaostrzyły kurs wobec przewoźnika.

We Włoszech linia została ukarana grzywną w wysokości 256 milionów euro za nadużywanie pozycji dominującej, a w Hiszpanii nałożono na nią 108 milionów euro kary za naruszenia praw konsumentów.

Dla rynku turystycznego i lotniczego wyrok z Hamburga stanowi kolejny sygnał, że praktyki sprzedażowe i modele dystrybucji przewoźników niskokosztowych znajdują się pod coraz ostrzejszą kontrolą prawną. Dla agentów lotniczych, OTA i organizatorów turystyki oznacza to rosnące znaczenie zgodności procesów sprzedażowych z prawem konsumenckim na poziomie krajowym i unijnym.

Źródło: rp.pl

