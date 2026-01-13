Nowa kara dla Ryanaira. Sąd: Oszukuje klientów, „bilety bezzwrotne” nie istnieją

Sąd Krajowy w Hamburgu rozpatrywał skargę platformy internetowej z biletami lotniczymi eDreams Odigeo. Już w maju 2025 roku nakazał Ryanairowi w trybie zabezpieczenia tymczasowego usunięcie wskazanych postanowień umownych z witryny internetowej przewoźnika – pisze portal Reise vor-9.

Jak ustalili sędziowie, Ryanair nie wykonał tego obowiązku, zostawił bowiem na swojej stronie w internecie niedozwolone warunki handlowe. W konsekwencji sąd nałożył na linię lotniczą karę finansową.

Sąd nie uwierzył w tłumaczenie przewoźnika, że opóźnienia wynikały z czynników pozostających poza jego kontrolą. W uzasadnieniu wskazał, że Ryanair dysponował wystarczającymi możliwościami organizacyjnymi i technicznymi, aby niezwłocznie wdrożyć decyzję sądu, lecz świadomie tego nie zrobił. Co więcej, według ustaleń sądu, naruszenie trwa.

Sąd: Ryanair stosował nieuczciwe klauzule

Równolegle sąd wydał drugie rozstrzygnięcie, w którym uznał kilka praktyk biznesowych Ryanaira za bezprawne i nieważne z mocy prawa. Orzeczenie to ma szczególne znaczenie dla całej branży lotniczej i pośredników sprzedających bilety lotnicze.