IATA: Popyt na podróże rośnie, przed branżą lotniczą dwa kluczowe wyzwania

Aktualizacja: 04.02.2026 17:24 Publikacja: 03.02.2026 14:30
W 2025 roku ruch lotniczy na świecie wzrósł o 5,3 procent w porównaniu z rokiem 2024
Foto: EFE, Cati Cladera
Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) opublikowało dane dotyczące ruchu pasażerskiego w 2025 roku.
Całkowity popyt, mierzony wskaźnikiem RPK (Revenue Passenger Kilometers – tak zwane pasażerokilometry), wzrósł o 5,3 procent. w porównaniu z rokiem 2024.
Oferowanie, mierzone wskaźnikiem ASK (Available Seat Kilometers), zwiększyło się o 5,2 procent.
Współczynnik wypełnienia samolotów PLF (Passenger Load Factor) wyniósł 83,6 procent, czyli o 0,1 punktu procentowego więcej, co jest rekordowym wynikiem w skali całego roku.
Popyt międzynarodowy wzrósł o 7,1 procent, a pojemność o 6,8 procent. Na trasach międzynarodowych współczynnik wypełnienia samolotów sięgnął rekordowych 83,5 procent, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego.
Popyt krajowy wzrósł o 2,4 procent, podczas gdy oferowanie zwiększyło się o 2,5 procent. Współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 83,7 procent, czyli 0,1 punktu procentowego mniej.
– Wyniki te oznaczają powrót tempa wzrostu branży lotniczej do poziomów po silnym odbiciu po pandemii – mówi dyrektor generalny IATA Willie Walsh, cytowany w komunikacie IATA.
– Stały i wyraźny wzrost popytu uwypukla dwa kluczowe wyzwania: dekarbonizację i problemy w łańcuchach dostaw. Dekarbonizacja ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego wzrostu sektora. Rządy muszą stworzyć sprzyjającą politykę fiskalną, w szczególności dla sektora energetycznego, aby zwiększyć produkcję zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Łańcuchy dostaw były w 2025 roku największym problemem linii lotniczych. Ludzie chcieli podróżować więcej, jednak przewoźnicy stale mierzyli się z opóźnieniami dostaw nowych samolotów i silników, ograniczeniami zdolności serwisowych i wynikającymi z nich wzrostami kosztów, które szacuje się na ponad 11 miliardów dolarów. Linie lotnicze próbowały sprostać popytowi, utrzymując samoloty w eksploatacji przez dłuższy czas i wypełniając więcej miejsc w każdym rejsie. Przy współczynniku wypełnienia sięgającym niemal 84 procent były to skuteczne rozwiązanie tymczasowe, jednak potrzebne jest trwałe rozwiązanie tego problemu – podsumowuje Walsh.
– Rok 2025 powinien być punktem zwrotnym w kryzysie łańcuchów dostaw, a rok 2026 powinien przynieść odbicie. Każdy nowy samolot oznacza cichszą i czystszą flotę, większą pojemność i więcej opcji lotów niż kiedykolwiek wcześniej w historii, czego oczekują zarówno linie lotnicze, jak i ich pasażerowie – dodaje.
Foto: IATA
1) Poziom RPK 2) Zmiana współczynnika wykorzystania miejsc w porównaniu z rokiem poprzednim 3) Poziom współczynnika wykorzystania miejsc
W 2025 roku linie lotnicze regionu Azji i Pacyfiku odnotowały wzrost o 10,9 procent. w porównaniu z 2024 rokiem. Oferowanie wzrosło o 10,2 procent, a współczynnik wykorzystania miejsc w samolotach o 0,5 punktu procentowego do 84,4 procent. Tempo wzrostu i współczynnik wykorzystania miejsc były największe w skali całego świata.
Przewoźnicy europejscy urośli o 6 procent, przy czym zdolność przewozowa zwiększyła się o 5,9 procent, a współczynnik wykorzystania miejsc o 0,1 punktu procentowego do 84,1 procent.
Przewoźnicy z Bliskiego Wschodu odnotowali wzrost ruchu rzędu 6,7 procent. Zdolność przewozowa wzrosła o 5,8 procent, a współczynnik wykorzystania miejsc o 0,7 punktu procentowego do 81,6 procent.
W Ameryce Północnej ruch pasażerski wzrósł o 2,1 procent, zdolność przewozowa o 2,4 procent, a współczynnik wykorzystania miejsc spadł o 2 punkty procentowe do 83,9 procent. Zarówno wzrost ruchu, jak i przepustowości były najwolniejsze spośród wszystkich regionów.
Linie lotnicze z Ameryki Łacińskiej odnotowały wzrost ruchu o 8,6 procent, przepustowość wzrosła o 10,2 procent, a współczynnik wykorzystania miejsc spadł o 1,2 punktu procentowego do 83,6 procent (największy spadek PLF).
Ruch pasażerski w Afryce urósł o 7,8 procent, przepustowość o 6,5 procent, a współczynnik wykorzystania miejsc o 0,9 punktu procentowego do 74,9 procent (był to najniższy współczynnik wykorzystania miejsc na świecie, ale rekordowo wysoki dla Afryki).
Całkowity udział w ruchu pasażerskim w odniesieniu do RPK wynosi: Azja i Pacyfik – 34,5 procent, Europa – 26,6 procent, Ameryka Północna – 21,8 procent, Bliski Wschód – 9,5 procent, Ameryka Łacińska – 5,4 procent, Afryka – 2,2 procent.
W 2025 roku popyt krajowy osiągnął rekordowe poziomy pod względem liczby pasażerów i współczynnika wykorzystania miejsc. Tempo wzrostu spowolniło jednak w porównaniu z silnym odbiciem w 2024 roku.
Najbardziej wyróżniającym się krajem była Brazylia, która odnotowała wzrost krajowego ruchu lotniczego o 11,1 procent. Stany Zjednoczone zaliczyły spadek o 0,6 procent. Największy wzrost współczynnika wykorzystania miejsc odnotowała Japonia (plus 3,4 punktu procentowego), z kolei Stany Zjednoczone odnotowały największy spadek (minus 1,9 punktu procentowego). Indie, notując gwałtowny spadek współczynnika wykorzystania miejsc (minus 1,2 punktu procentowego), i tak miały go na najwyższym poziomie wśród wszystkich analizowanych krajów (85,2 procent). Najniższy współczynnik wykorzystania miejsc odnotowała Australia, ale nadal był on stosunkowo wysoki (81,2 procent).
Foto: IATA
IATA reprezentuje około 360 linii lotniczych, które odpowiadają za ponad 80 procent światowego ruchu lotniczego. Statystyki IATA obejmują regularne loty międzynarodowe i krajowe, realizowane zarówno przez członków IATA, jak i przewoźników niezrzeszonych.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
