IATA: Popyt na podróże rośnie, przed branżą lotniczą dwa kluczowe wyzwania

Popyt krajowy wzrósł o 2,4 procent, podczas gdy oferowanie zwiększyło się o 2,5 procent. Współczynnik wypełnienia samolotów wyniósł 83,7 procent, czyli 0,1 punktu procentowego mniej.

– Wyniki te oznaczają powrót tempa wzrostu branży lotniczej do poziomów po silnym odbiciu po pandemii – mówi dyrektor generalny IATA Willie Walsh, cytowany w komunikacie IATA.

– Stały i wyraźny wzrost popytu uwypukla dwa kluczowe wyzwania: dekarbonizację i problemy w łańcuchach dostaw. Dekarbonizacja ma kluczowe znaczenie dla długoterminowego wzrostu sektora. Rządy muszą stworzyć sprzyjającą politykę fiskalną, w szczególności dla sektora energetycznego, aby zwiększyć produkcję zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Łańcuchy dostaw były w 2025 roku największym problemem linii lotniczych. Ludzie chcieli podróżować więcej, jednak przewoźnicy stale mierzyli się z opóźnieniami dostaw nowych samolotów i silników, ograniczeniami zdolności serwisowych i wynikającymi z nich wzrostami kosztów, które szacuje się na ponad 11 miliardów dolarów. Linie lotnicze próbowały sprostać popytowi, utrzymując samoloty w eksploatacji przez dłuższy czas i wypełniając więcej miejsc w każdym rejsie. Przy współczynniku wypełnienia sięgającym niemal 84 procent były to skuteczne rozwiązanie tymczasowe, jednak potrzebne jest trwałe rozwiązanie tego problemu – podsumowuje Walsh.

– Rok 2025 powinien być punktem zwrotnym w kryzysie łańcuchów dostaw, a rok 2026 powinien przynieść odbicie. Każdy nowy samolot oznacza cichszą i czystszą flotę, większą pojemność i więcej opcji lotów niż kiedykolwiek wcześniej w historii, czego oczekują zarówno linie lotnicze, jak i ich pasażerowie – dodaje.

Wyniki sektora lotniczego w przewozach pasażerskich w 2025 roku