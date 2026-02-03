Zakopane, Kołobrzeg, a może zoo? Internauci wybrali najlepsze miejsca na zimę

„Magazyn Travelist” ogłosił wyniki trzeciej edycji plebiscytu „Zimowe gwiazdy Travelist”. Internauci wybrali zwycięzców (w pięciu kategoriach) spośród 50 nominowanych przez redakcję magazynu miejscowości, atrakcji i obiektów.

Najpopularniejszą miejscowością w górach ponownie zostało Zakopane, zdobywając 17,4 procent głosów. Drugie miejsce zajęła Krynica-Zdrój (13,6 procent), a trzecie Karpacz (13,5 procent).

W kategorii miejscowość nad morzem zwyciężył Kołobrzeg, uzyskując 22,7 procent głosów. Na podium znalazły się również Gdańsk (19,9 procent) i Sopot (12,1 procent).

Zieleniec Sport Arena utrzymał pierwsze miejsce w kategorii najlepszy ośrodek narciarski, zdobywając 16,5 procent głosów. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Szczyrk Mountain Resort (14 procent) i PKL Jaworzyna Krynicka (13,4 procent).