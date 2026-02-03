Reklama

Zakopane, Kołobrzeg, a może zoo? Internauci wybrali najlepsze miejsca na zimę

Plebiscyt „Zimowe gwiazdy Travelist” wyłonił najlepsze miejsca na zimowy wypoczynek w Polsce. Głosami internautów w swoich kategoriach zwyciężyły Zakopane, Kołobrzeg, Zieleniec Sport Arena, łódzki Aquapark Fala i Orientarium ZOO Łódź.

Publikacja: 03.02.2026 15:28

W plebiscycie „Zimowe gwiazdy Travelist” najlepszą na zimowy wypoczynek miejscowością górską zostało

W plebiscycie „Zimowe gwiazdy Travelist” najlepszą na zimowy wypoczynek miejscowością górską zostało Zakopane

Foto: PAP, Grzegorz Momot

Nelly Kamińska

„Magazyn Travelist” ogłosił wyniki trzeciej edycji plebiscytu „Zimowe gwiazdy Travelist”. Internauci wybrali zwycięzców (w pięciu kategoriach) spośród 50 nominowanych przez redakcję magazynu miejscowości, atrakcji i obiektów.

Najpopularniejszą miejscowością w górach ponownie zostało Zakopane, zdobywając 17,4 procent głosów. Drugie miejsce zajęła Krynica-Zdrój (13,6 procent), a trzecie Karpacz (13,5 procent).

W kategorii miejscowość nad morzem zwyciężył Kołobrzeg, uzyskując 22,7 procent głosów. Na podium znalazły się również Gdańsk (19,9 procent) i Sopot (12,1 procent).

Zieleniec Sport Arena utrzymał pierwsze miejsce w kategorii najlepszy ośrodek narciarski, zdobywając 16,5 procent głosów. Na kolejnych pozycjach uplasowały się Szczyrk Mountain Resort (14 procent) i PKL Jaworzyna Krynicka (13,4 procent).

Dwie łódzkie atrakcje na podium w dwóch kategoriach

Wśród term i aquaparków pierwsze miejsce zajął Aquapark Fala w Łodzi, zdobywając 19,1 procent głosów. Drugą lokatę wywalczyły Termy Chochołowskie (14,1 procent), a trzecią Termy Bukovina (13,3 procent).

W kategorii atrakcja sezonu z dużą przewagą zwyciężyło Orientarium ZOO Łódź, uzyskując 26,2 procent głosów. Drugie miejsce zajęła Sankolandia w Muszynie z wynikiem 10,2 procent, a trzecie Kolejkowo, na które zagłosowało 10 procent internautów.

Foto: Travelist

– Trzecia edycja „Zimowych gwiazd Travelist” pokazała, że Polacy mają swoich sprawdzonych zimowych faworytów, którzy również w zeszłym roku pojawili się w czołówce zestawienia. Kołobrzeg i Gdańsk ponownie znalazły się w top 3 nad morzem, Zakopane i Karpacz od lat są liderami w górach, a wśród ośrodków narciarskich czy atrakcji zimowych pozostają silne marki, które konsekwentnie budują swoją pozycję i rozwijają ofertę. Dla branży turystycznej to czytelny sygnał, że jakość, różnorodność i całoroczna atrakcyjność mają ogromne znaczenie – mówi redaktor naczelny „Magazynu Travelist” Marek Świrkowicz, cytowany w komunikacie.

Trzeciej odsłonie plebiscytu „Zimowe gwiazdy Travelist” patronowała Polska Organizacja Turystyczna.

– Ranking „Magazynu Travelist” prezentuje wyjątkowe walory turystyczne Polski w jej zimowej odsłonie, inspirując do podróżowania po kraju poza sezonem letnim. Stanowi to zachętę do podejmowania kolejnych inicjatyw promujących nasz kraj jako doskonały kierunek turystyczny – podkreśla prezes POT Magdalena Krucz.

Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Turystyka Travelist.pl zima
