Dokąd ruszą turyści w 2026 roku? Oto lista polskich turystycznych szlagierów

„Magazyn Travelist” wskazał 10 miejsc w Polsce, które w 2026 roku będą szczególnie wyróżniać się na turystycznej mapie kraju – nowymi atrakcjami, prestiżowymi wyróżnieniami, ważnymi jubileuszami i dużymi inwestycjami.

– Ogólne kryterium „popularności” nie było nadrzędne, pod uwagę braliśmy przede wszystkim miejsca, które mają mocne atuty mogące przyciągnąć większe grono podróżnych w kolejnych miesiącach. Zadbaliśmy też o różnorodność zestawienia, uwzględniając w nim zarówno duże miasta, kurorty górskie i nadbałtyckie, jak i mniejsze miejscowości, w tym prężnie rozwijające się uzdrowiska – tłumaczy redaktorka „Magazynu Travelist” Anna Kędzierska. Dokąd zatem warto wybrać się w 2026 roku i dlaczego?

Miejskie kierunki z nową energią

Warszawa jest teraz w centrum międzynarodowej uwagi jako jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na city break. Stolica Polski wyróżniona została w zestawieniu Forbesa „European Cities of the Future”, zajęła także drugie miejsce w globalnym rankingu „52 Places to Go” opublikowanym przez „The New York Times”, wyprzedzając między innymi Bangkok, Barcelonę czy Melbourne. Autorzy tych opracowań zwracają uwagę na liczne parki i tereny zielone oraz nowe centra kultury, w tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Co istotne dla podróżnych, mimo rosnącego prestiżu Warszawa pozostaje kierunkiem relatywnie tanim – aktualnie najniższe ceny noclegów na najbliższe miesiące zaczynają się od 275 złotych*.

Łódź znana jest przede wszystkim z wydarzeń kulturalnych i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Gruntowną rewitalizację przeszedł również Aquapark Fala, który w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. Coraz większą rolę w turystyce odgrywa zielone otoczenie aglomeracji – przykładem jest Aflopark w Pabianicach, wyróżniony przez internautów certyfikatem najlepszego produktu turystycznego 2025 roku w konkursie organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Ceny noclegów w Łodzi zaczynają się od 217 złotych.

Na uwagę zasługuje także Olsztyn, który coraz częściej pojawia się w rankingach jakości życia. Ten aspekt mocno przyciąga również turystów. Miasto może pochwalić się unikatowym połączeniem miejskiej infrastruktury i bezpośredniego dostępu do natury: jezior, rzeki Łyny, lasu miejskiego i plaży nad Ukielem. Dodatkowym atutem jest kompaktowość – Stare Miasto, zamek, planetarium i amfiteatr są w zasięgu spaceru. Nocleg w Olsztynie można zarezerwować już za 330 złotych.