Dokąd ruszą turyści w 2026 roku? Oto lista polskich turystycznych szlagierów

Aktualizacja: 22.01.2026 20:29 Publikacja: 22.01.2026 17:06
Według „Magazynu Travelist” jednym z turystycznych szlagierów tego roku będzie Busko-Zdrój
Foto: PAP, Piotr Polak
„Magazyn Travelist” wskazał 10 miejsc w Polsce, które w 2026 roku będą szczególnie wyróżniać się na turystycznej mapie kraju – nowymi atrakcjami, prestiżowymi wyróżnieniami, ważnymi jubileuszami i dużymi inwestycjami.
– Ogólne kryterium „popularności” nie było nadrzędne, pod uwagę braliśmy przede wszystkim miejsca, które mają mocne atuty mogące przyciągnąć większe grono podróżnych w kolejnych miesiącach. Zadbaliśmy też o różnorodność zestawienia, uwzględniając w nim zarówno duże miasta, kurorty górskie i nadbałtyckie, jak i mniejsze miejscowości, w tym prężnie rozwijające się uzdrowiska – tłumaczy redaktorka „Magazynu Travelist” Anna Kędzierska. Dokąd zatem warto wybrać się w 2026 roku i dlaczego?
Warszawa jest teraz w centrum międzynarodowej uwagi jako jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na city break. Stolica Polski wyróżniona została w zestawieniu Forbesa „European Cities of the Future”, zajęła także drugie miejsce w globalnym rankingu „52 Places to Go” opublikowanym przez „The New York Times”, wyprzedzając między innymi Bangkok, Barcelonę czy Melbourne. Autorzy tych opracowań zwracają uwagę na liczne parki i tereny zielone oraz nowe centra kultury, w tym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Co istotne dla podróżnych, mimo rosnącego prestiżu Warszawa pozostaje kierunkiem relatywnie tanim – aktualnie najniższe ceny noclegów na najbliższe miesiące zaczynają się od 275 złotych*.
Łódź znana jest przede wszystkim z wydarzeń kulturalnych i rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Gruntowną rewitalizację przeszedł również Aquapark Fala, który w tym roku obchodzi swoje 50-lecie. Coraz większą rolę w turystyce odgrywa zielone otoczenie aglomeracji – przykładem jest Aflopark w Pabianicach, wyróżniony przez internautów certyfikatem najlepszego produktu turystycznego 2025 roku w konkursie organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną. Ceny noclegów w Łodzi zaczynają się od 217 złotych.
Na uwagę zasługuje także Olsztyn, który coraz częściej pojawia się w rankingach jakości życia. Ten aspekt mocno przyciąga również turystów. Miasto może pochwalić się unikatowym połączeniem miejskiej infrastruktury i bezpośredniego dostępu do natury: jezior, rzeki Łyny, lasu miejskiego i plaży nad Ukielem. Dodatkowym atutem jest kompaktowość – Stare Miasto, zamek, planetarium i amfiteatr są w zasięgu spaceru. Nocleg w Olsztynie można zarezerwować już za 330 złotych.
Wśród mniejszych miast jakością oferty wyróżnia się Busko-Zdrój. Pozycję miasta wzmocniła pierwsza pozycja w rankingu polskich uzdrowisk „Magazynu Travelist”. Kluczowe atuty Buska-Zdroju to unikatowy mikroklimat, największa liczba dni słonecznych wśród krajowych uzdrowisk, lecznicze wody siarczkowe, wykorzystywane dziś w nowoczesnej balneologii, rehabilitacji i zabiegach wellness, a także Park Zdrojowy z zabytkowymi Łazienkami Marconiego. Pakiety pobytowe na najbliższe miesiące kosztują od 349 złotych.
– Uzdrowiska przestały być niszą zarezerwowaną tylko dla kuracjuszy, stając się jednym z filarów turystyki krajowej. Ostatnie lata przyniosły wyraźny powrót zainteresowania polskimi uzdrowiskami, ale w zupełnie nowym wydaniu. To już nie są miejsca wybierane wyłącznie z powodów zdrowotnych, lecz również z uwagi na rozwiniętą ofertę kulturalną i sportową oraz możliwości komfortowego wypoczynku. Często ich zaletą jest całoroczność i brak przywiązania do warunków pogodowych, czego Busko-Zdrój jest najlepszym przykładem – podkreśla Anna Kędzierska.
Foto: Travelist
Międzyzdroje wyraźnie wychodzą poza wizerunek letniego kurortu. Kluczowym elementem tej zmiany jest nowy aquapark, zaprojektowany jako miejsce rekreacji i rodzinnej rozrywki. Baseny pod dachem, zjeżdżalnie, strefy relaksu i rozbudowane zaplecze spa sprawiają, że pogoda przestaje być czynnikiem decydującym o wyborze terminu wyjazdu. Poprawia się też jakość bazy noclegowej, a nowe obiekty hotelowe w standardzie 3-5* wzmacniają pozycję Międzyzdrojów jako nowoczesnego nadmorskiego kurortu. Mimo nieustającej mody na Międzyzdroje ceny hoteli są przystępne i zaczynają się od 316 złotych.
Dla Gdyni rok 2026 jest wyjątkowy – miasto obchodzi 100-lecie nadania praw miejskich, a jednocześnie finalizuje procedurę ubiegania się o wpisanie modernistycznego śródmieścia na listę światowego dziedzictwa UNESCO (nowe wpisy zostaną ogłoszone w lipcu). Miasto przygotowało na ten rok rozbudowany program wydarzeń poświęconych architekturze i urbanistyce. Połączenie portowego krajobrazu, ładnych plaż i funkcjonalnych przestrzeni publicznych czyni z Gdyni kierunek atrakcyjny nie tylko w sezonie letnim. Dodatkowym atutem pozostaje dostępność cenowa – hotele oferują pobyty od 260 złotych.
Wisła jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych kurortów górskich w Polsce. W 2026 roku miasto udowadnia, że jego potencjał wykracza daleko poza ofertę narciarską. Jedną z najważniejszych nowych atrakcji jest drewniana wieża widokowa na Wierchu Skalnity (763 metrów nad poziomem morza), połączona ze ścieżką w koronach drzew. To pierwsza taka konstrukcja w regionie. Warto też zwrócić uwagę na powstające Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza, które w multimedialnej formie opowie historię sportów zimowych i samego miasta. W połączeniu z rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną Wisła umacnia pozycję nowoczesnego, całorocznego kurortu górskiego, przy zachowaniu bardzo konkurencyjnego poziomu cen – najtańsze noclegi kosztują 214 złotych.
Krynica-Zdrój pozostaje ważnym miejscem na mapie polskich uzdrowisk, a jednocześnie konsekwentnie unowocześnia swoją ofertę. Poza wodami mineralnymi turystów przyciągają tu widoki z wieży w Słotwinach, połączonej ze ścieżką w koronach drzew. Nowym impulsem dla turystyki jest kolejna wieża widokowa otwarta niedawno na Górze Parkowej w centrum uzdrowiska, z panoramicznymi widokami na miasto i okoliczne pasma górskie. Nocleg w Krynicy-Zdroju można znaleźć już za 310 złotych.
Bielsko-Biała znalazła się w centrum uwagi za sprawą tytułu pierwszej Polskiej Stolicy Kultury. To wyróżnienie przekłada się na rozbudowany program wydarzeń artystycznych, który obejmie koncerty, spektakle, działania performatywne i projekty realizowane w przestrzeni publicznej. Nieprzeciętne są również walory architektoniczne i krajobrazowe Bielska-Białej.
– Już sama możliwość zmiany scenerii miejskiej na górską w kilkanaście minut jest wystarczającym powodem, by odwiedzić Bielsko-Białą. Nie bez powodu miasto nazywane jest małym Wiedniem: secesyjne kamienice, Zamek Książąt Sułkowskich, okolice Teatru Polskiego, ratusz czy katedra św. Mikołaja tworzą naprawdę wyjątkową atmosferę. Do tego dochodzi szlak bohaterów Studia Filmów Rysunkowych, który dodaje miastu sentymentalnego uroku. Szczególnie latem miasto tętni życiem, Stary Rynek wypełniają ogródki, a punkty widokowe, takie jak Dębowiec czy Trzy Lipki, przyciągają miłośników zachodów słońca. Warto też pamiętać, że w soboty wstęp do wielu najważniejszych atrakcji, między innymi Starej Fabryki, Domu Tkacza czy Fałatówki, jest bezpłatny – podpowiada mieszkająca w Bielsku-Białej autorka profilu „Bielskie Miejscówki” Martyna Górna. Nocleg w Bielsku-Białej można zarezerwować od 389 złotych.
W 2026 roku Jelenia Góra nie jest już tylko „bramą w Karkonosze”, ale wzbogaca swoją ofertę o nowy rodzaj atrakcji. Kluczowym projektem jest hipermedialny park rozrywki powstający w Piechowicach, który wprowadza do górskiej turystyki element immersyjnych doświadczeń opartych na technologii, narracji i interakcji. Jest to atrakcja całoroczna i niezależna od pogody, która wzmacnia turystykę w okresach przejściowych i poza sezonem. Uzupełniona o Karkonoski Park Narodowy, uzdrowiskowe Cieplice Śląskie-Zdrój i samą Jelenią Górę tworzy kompletną ofertę turystyczną. Pobyty hotelowe w Jeleniej Górze kosztują od 419 złotych.
– Jak pokazują raporty branżowe, zainteresowanie wyjazdami w polskie góry z roku na rok wzrasta, przy czym największa dynamika cechuje nie okres ferii, lecz miesiące wakacyjne, w których kiedyś dominowały rezerwacje nad Bałtykiem. W zeszłym roku w szczycie sezonu letniego to właśnie góry przyciągały więcej podróżnych niż wybrzeże, co tylko potwierdza, że południe Polski przestaje być alternatywą dla morza, stanowiąc realną konkurencję także w trakcie wakacji. Decyduje o tym coraz bogatsza, całoroczna oferta atrakcji i rozwijająca się infrastruktura, również hotelowa – podsumowuje Anna Kędzierska.
*Podane ceny pakietów hotelowych obejmują koszt jednego noclegu ze śniadaniem w hotelu o standardzie 3-5* dla dwóch osób.
Źródło: rp.pl
