Nowa atrakcja turystyczna z widokiem na Krynicę-Zdrój, Beskidy i Tatry

Jutro, 17 stycznia, w ośrodku Grupy PKL na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju odbędzie się uroczyste otwarcie wieży widokowej – informują Polskie Koleje Linowe w komunikacie. Atrakcja jest elementem kompleksowego projektu inwestycyjnego Grupy PKL na Górze Parkowej, a jej otwarcie kończy drugi etap modernizacji ośrodka.

– Góra Parkowa od ponad 200 lat łączy naturę, historię i nowoczesność. Dzięki otwarciu wieży widokowej będzie można spojrzeć na to dziedzictwo z nowej perspektywy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, turystów i kuracjuszy na Górę Parkową, żeby 17 stycznia wspólnie otworzyć kolejny rozdział w historii tego miejsca – zachęca prezes PKL Daniel Pitrus, cytowany w komunikacie.

Wydarzenie potrwa od godziny 10 aż do 1 w nocy. Wśród zaplanowanych punktów programu znajdą się między innymi występy śpiewaków z repertuarem Jana Kiepury i Marty Eggerth oraz impreza taneczna w stylu lat 30. ubiegłego wieku, nawiązujące do artystycznej historii Krynicy-Zdroju i tradycji Góry Parkowej jako miejsca kultury i rozrywki.

Odbędą się efektowne pokazy „fireshow”, a kulminacją dnia będzie finałowy świetlny pokaz laserów, zaplanowany na godzinę 21:45.

Wyjątkowym punktem programu będzie także pierwsze nocne zwiedzanie wieży widokowej oraz Polany Muzyki i Światła (wstęp do godziny 00:30, 18 stycznia).