Nowa atrakcja turystyczna z widokiem na Krynicę-Zdrój, Beskidy i Tatry

Ośrodek Grupy PKL na Górze Parkowej zaprasza na otwarcie nowej wieży widokowej, które odbędzie się jutro, 17 stycznia. Program wydarzenia obejmie między innymi występy artystyczne oraz konkursy dla dzieci i dorosłych.

Publikacja: 16.01.2026 15:20

Pierwsi turyści wejdą na wieżę widokową na Górze Parkowej 17 stycznia 2025 roku

Foto: PKL

Nelly Kamińska

Jutro, 17 stycznia, w ośrodku Grupy PKL na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju odbędzie się uroczyste otwarcie wieży widokowej – informują Polskie Koleje Linowe w komunikacie. Atrakcja jest elementem kompleksowego projektu inwestycyjnego Grupy PKL na Górze Parkowej, a jej otwarcie kończy drugi etap modernizacji ośrodka.

– Góra Parkowa od ponad 200 lat łączy naturę, historię i nowoczesność. Dzięki otwarciu wieży widokowej będzie można spojrzeć na to dziedzictwo z nowej perspektywy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, turystów i kuracjuszy na Górę Parkową, żeby 17 stycznia wspólnie otworzyć kolejny rozdział w historii tego miejsca – zachęca prezes PKL Daniel Pitrus, cytowany w komunikacie.

Wydarzenie potrwa od godziny 10 aż do 1 w nocy. Wśród zaplanowanych punktów programu znajdą się między innymi występy śpiewaków z repertuarem Jana Kiepury i Marty Eggerth oraz impreza taneczna w stylu lat 30. ubiegłego wieku, nawiązujące do artystycznej historii Krynicy-Zdroju i tradycji Góry Parkowej jako miejsca kultury i rozrywki.

Odbędą się efektowne pokazy „fireshow”, a kulminacją dnia będzie finałowy świetlny pokaz laserów, zaplanowany na godzinę 21:45.

Wyjątkowym punktem programu będzie także pierwsze nocne zwiedzanie wieży widokowej oraz Polany Muzyki i Światła (wstęp do godziny 00:30, 18 stycznia).

Wieża na Górze Parkowej – połączenie nowoczesności ze stylistyką retro

Wieża wznosi się 36 metrów nad szczytem Góry Parkowej mierzącej 742 metry nad poziomem morza. Na jej taras można wejść po 216 schodach lub wjechać windą.

W wietrzne dni będzie można podziwiać widoki z wewnętrznej, przeszklonej części tarasu, a w słoneczne dni – wyjść na zewnętrzną jego część. Dodatkową atrakcją jest zawieszony 36 metrów nad ziemią, przeszklony wykusz, czyli fragment budynku, który wychodzi poza elewację.

Wieża, podobnie jak pergola przy górnej stacji kolei na Górę Parkową, nawiązuje do architektury modernizmu i do lat 30. XX wieku, co wyróżnia ją na tle innych podobnych obiektów w Polsce i na świecie – czytamy w komunikacie.

Wewnątrz budynku można usłyszeć opowieść „retro lektora”, który będzie towarzyszył turystom podczas całego pobytu w ośrodku – od dolnej stacji kolei aż po sam szczyt wieży.

Ściany trzonu wieży na poziomie wykorzystane zostaną na wystawę archiwalnych fotografii. Podświetlane kasetony przeniosą odwiedzających w czasy świetności przedwojennej Krynicy. Towarzyszący turystom głos będzie opowiadał historie związane z Górą Parkową i opisywał roztaczające się z niej widoki.

Wieża widokowa stanęła w sercu Parku Zdrojowego, w miejscu, w którym prawie 90 lat temu znajdowała się drewniana ambonka, pełniąca funkcję punktu widokowego. Konstrukcja obecnej wieży pozwoli turystom wznieść się ponad Park Zdrojowy, dojrzeć okalające Górę Parkową uzdrowisko, wzniesienia Beskidów, a nawet Tatry Słowackie.

Foto: PKL

Foto: PKL

Foto: PKL

Foto: PKL

Foto: PKL

