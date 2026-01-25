Lotniczy paraliż w USA. LOT wśród linii dotkniętych burzą Fern

Burza przesuwa się – o czym pisaliśmy wczoraj – przez kraj od południa w kierunku północno-wschodnim i przynosi intensywne opady śniegu, marznący deszcz i silny wiatr. Według danych serwisu FlightAware i amerykańskich służb meteorologicznych utrudnienia obejmują teren zamieszkany przez 95 milionów ludzi od środkowego zachodu po Nową Anglię. Oprócz masowych anulacji odnotowano także prawie 4 tysiące opóźnionych startów.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w rejonie Nowego Jorku. Lotnisko JFK działa w bardzo ograniczonym zakresie a port lotniczy Newark obsługuje jedynie nieliczne operacje, ale formalnie pozostaje otwarty. Telewizja Fox 5 New York podaje że pasy startowe są regularnie zasypywane śniegiem i tablice odlotów zdominowały komunikaty o anulacjach.

LOT odwołał rejs do Nowego Jorku

W tych warunkach LOT został zmuszony do odwołania wieczornego rejsu z lotniska JFK do Warszawy. Z informacji biura prasowego polskiego przewoźnika przekazanych serwisowi Turystyka.rp.pl wynika, że pozostałe długodystansowe połączenia przewoźnika z Ameryki Północnej, w tym loty z Chicago oraz Toronto, wciąż figurują w systemach jako zaplanowane.

Niedziela jest momentem kulminacyjnym kryzysu w ruchu transatlantyckim. Amerykańskie media szacują, że ponad 70 procent zaplanowanych na ten dzień lotów z Europy do portów nowojorskich zostało odwołanych a pozostałe mają status opóźnionych. Część maszyn, które wystartowały rano z Europy jest przekierowywana na lotniska zapasowe między innymi do Waszyngtonu, Filadelfii i Kanady.