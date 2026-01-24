Reklama

Zimowa burza przetacza się przez Stany Zjednoczone. Tysiące odwołanych lotów

Wschodnie wybrzeże USA szykuje się na jedno z najpotężniejszych uderzeń zimy w tej dekadzie. Burza Fern, która rozpoczęła się w Teksasie i Oklahomie, sparaliżowała już transport lotniczy. Kulminacja spodziewana jest w niedzielę w okolicach Nowego Jorku.

Publikacja: 24.01.2026 18:34

Międzynarodowe lotnisko w Atlancie już kilka dni temu demonstrowało, jak przygotowane jest do ataku zimy.

Międzynarodowe lotnisko w Atlancie już kilka dni temu demonstrowało, jak przygotowane jest do ataku zimy.

Foto: PAP/EPA, ERIK S. LESSER

Andrzej Pawluszek

Zjawisko ma charakter kontynentalny i obejmuje niemal całe Stany Zjednoczone. Burza przyniosła intensywne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i szybko narastające oblodzenie już w piątek wieczorem. To właśnie warunki panujące na południu kraju zapoczątkowały efekt domina w lotnictwie. Nawet cienka warstwa lodu na pasach startowych w kluczowych portach przesiadkowych, takich jak Dallas czy Atlanta, wystarczyła, żeby wstrzymano operacje. Samoloty, które miały obsługiwać niedzielne rejsy na północnym wschodzie, zostały uziemione już wcześniej. Problem jest o tyle złożony, że w USA system rotacji załóg i maszyn sprawia, iż lód w Teksasie paraliżuje niebo nad Nowym Jorkiem nawet przy tamtejszej bezchmurnej pogodzie.

Czytaj więcej

Samoloty Enter Aira zabiorą klientów Rainbowa na wakacje. Pierwszy raz polecą z Warszawy do Kenii
Biura Podróży
Rainbow zamówił samoloty w Enter Airze. W planach nowy egzotyczny kierunek z Warszawy

Polska ambasada i konsulat zamknięte dla interesantów

W 34 stanach ogłoszono stany wyjątkowe, a Narodowa Służba Meteorologiczna apeluje w oficjalnych komunikatach o zachowanie szczególnej ostrożności, podkreślając, że widoczność podczas zamieci może spaść niemal do zera.

Kulminacja zakłóceń spodziewana jest w niedzielę. Nowojorskie lotniska JFK, LaGuardia oraz Newark w stanie New Jersey z dużym prawdopodobieństwem nie będą tego dnia przyjmować przylotów. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zapowiada wprowadzenie całkowitego wstrzymania ruchu, tzw. ground stops. W praktyce oznacza to blokadę przylotów i ryzyko, że tysiące pasażerów utkną w terminalach.

Skalę zagrożenia potwierdzają działania dyplomatyczne. Ambasada RP w Waszyngtonie poinformowała w mediach społecznościowych, że ze względu na zapowiadane trudne warunki atmosferyczne zarówno placówka dyplomatyczna, jak i Wydział Konsularny i Polonii nie będą w poniedziałek przyjmować interesantów ani organizować spotkań stacjonarnych. W sytuacjach nagłych polskim obywatelom pozostaje jedynie kontakt przez całodobowy telefon alarmowy konsulatu.

Samoloty uziemione, loty z Europy odwoływane

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób podróżujących między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jak przekazał serwisowi Turystyka.rp.pl rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, na razie nie ma potwierdzenia odwołania niedzielnego rejsu do Nowego Jorku. Sytuacja pozostaje jednak dynamiczna – inni europejscy przewoźnicy już teraz podjęli bardziej zdecydowane kroki. Lufthansa, Air France, KLM i skandynawski SAS anulowały wszystkie niedzielne połączenia do aglomeracji nowojorskiej.

Działania te wpisują się w szerszą strategię prewencyjnego ograniczania siatki połączeń. Amerykańscy przewoźnicy, w tym Delta Air Lines i United Airlines, w piątek informowali o masowym wstrzymywaniu operacji. Delta wycofała znaczną część floty z lotnisk JFK i LaGuardia, aby uniknąć zablokowania samolotów w strefie najsilniejszego uderzenia zimy. Podobne rozwiązania zastosował United w Newark, oferując pasażerom możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji.

Czytaj więcej

Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj wieczorem trzy nowe boeingi zamówione przez LOT
Linie Lotnicze
Trzy nowe boeingi przyleciały na Lotnisko Chopina. Dołączą do floty LOT-u

Sytuacja pasażerów – warto trzymać dokumenty

Loty rozpoczynające się na terytorium Unii Europejskiej objęte są ochroną wynikającą z rozporządzenia WE 261/2004. W wypadku tak ekstremalnych warunków pogodowych nie przysługuje jednak odszkodowanie finansowe, ponieważ sytuacja traktowana jest jako siła wyższa. Linie lotnicze mają natomiast obowiązek zapewnienia opieki, w tym posiłków, napojów oraz noclegu, jeśli podróż zostanie przełożona na kolejny dzień. Eksperci radzą, aby w przypadku braku pomocy ze strony linii, pasażerowie samodzielnie rezerwowali hotel i zachowywali faktury do późniejszego zwrotu kosztów.

Polscy turyści przebywający obecnie w USA powinni zwrócić uwagę także na kwestie legalności pobytu. W razie przymusowego przedłużenia wizyty z powodu odwołania lotów należy zachować pełną dokumentację wystawioną przez przewoźnika.

Złe warunki pogodowe są uznawane za uzasadnioną przyczynę przekroczenia terminu pobytu w ramach systemu ESTA (ruchu bezwizowego) lub tradycyjnych wiz. W wypadku kontroli granicznej podczas wylotu konieczne będzie jednak przedstawienie dowodów, takich jak potwierdzenia anulowania rejsu, nowe karty pokładowe czy zrzuty ekranu z tablic odlotów.

Eksperci podkreślają, że problemy nie skończą się wraz z ustaniem opadów. Po przejściu burzy nad wschodnie wybrzeże ma napłynąć fala arktycznych mrozów, z temperaturami spadającymi miejscami do kilkunastu stopni poniżej zera. Może to doprowadzić do wtórnego oblodzenia pasów startowych i dróg dojazdowych, co opóźni pełne przywrócenie płynności ruchu lotniczego co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.

Źródło: rp.pl

