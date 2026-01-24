Zimowa burza przetacza się przez Stany Zjednoczone. Tysiące odwołanych lotów

Aktualizacja: 24.01.2026 22:12 Publikacja: 24.01.2026 18:34
Międzynarodowe lotnisko w Atlancie już kilka dni temu demonstrowało, jak przygotowane jest do ataku zimy.
Foto: PAP/EPA, ERIK S. LESSER
Zjawisko ma charakter kontynentalny i obejmuje niemal całe Stany Zjednoczone. Burza przyniosła intensywne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i szybko narastające oblodzenie już w piątek wieczorem. To właśnie warunki panujące na południu kraju zapoczątkowały efekt domina w lotnictwie. Nawet cienka warstwa lodu na pasach startowych w kluczowych portach przesiadkowych, takich jak Dallas czy Atlanta, wystarczyła, żeby wstrzymano operacje. Samoloty, które miały obsługiwać niedzielne rejsy na północnym wschodzie, zostały uziemione już wcześniej. Problem jest o tyle złożony, że w USA system rotacji załóg i maszyn sprawia, iż lód w Teksasie paraliżuje niebo nad Nowym Jorkiem nawet przy tamtejszej bezchmurnej pogodzie.
Czytaj więcej
Spółka Rainbow Tours zawarła z linią lotniczą Enter Air nową umowę czarteru na sezon letnie tego...
W 34 stanach ogłoszono stany wyjątkowe, a Narodowa Służba Meteorologiczna apeluje w oficjalnych komunikatach o zachowanie szczególnej ostrożności, podkreślając, że widoczność podczas zamieci może spaść niemal do zera.
Kulminacja zakłóceń spodziewana jest w niedzielę. Nowojorskie lotniska JFK, LaGuardia oraz Newark w stanie New Jersey z dużym prawdopodobieństwem nie będą tego dnia przyjmować przylotów. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zapowiada wprowadzenie całkowitego wstrzymania ruchu, tzw. ground stops. W praktyce oznacza to blokadę przylotów i ryzyko, że tysiące pasażerów utkną w terminalach.
Skalę zagrożenia potwierdzają działania dyplomatyczne. Ambasada RP w Waszyngtonie poinformowała w mediach społecznościowych, że ze względu na zapowiadane trudne warunki atmosferyczne zarówno placówka dyplomatyczna, jak i Wydział Konsularny i Polonii nie będą w poniedziałek przyjmować interesantów ani organizować spotkań stacjonarnych. W sytuacjach nagłych polskim obywatelom pozostaje jedynie kontakt przez całodobowy telefon alarmowy konsulatu.
Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób podróżujących między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Jak przekazał serwisowi Turystyka.rp.pl rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, na razie nie ma potwierdzenia odwołania niedzielnego rejsu do Nowego Jorku. Sytuacja pozostaje jednak dynamiczna – inni europejscy przewoźnicy już teraz podjęli bardziej zdecydowane kroki. Lufthansa, Air France, KLM i skandynawski SAS anulowały wszystkie niedzielne połączenia do aglomeracji nowojorskiej.
Działania te wpisują się w szerszą strategię prewencyjnego ograniczania siatki połączeń. Amerykańscy przewoźnicy, w tym Delta Air Lines i United Airlines, w piątek informowali o masowym wstrzymywaniu operacji. Delta wycofała znaczną część floty z lotnisk JFK i LaGuardia, aby uniknąć zablokowania samolotów w strefie najsilniejszego uderzenia zimy. Podobne rozwiązania zastosował United w Newark, oferując pasażerom możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji.
Czytaj więcej
Na Lotnisko Chopina przyleciały wczoraj z fabryki Boeinga w Seattle trzy nowe samoloty typu B737-...
Loty rozpoczynające się na terytorium Unii Europejskiej objęte są ochroną wynikającą z rozporządzenia WE 261/2004. W wypadku tak ekstremalnych warunków pogodowych nie przysługuje jednak odszkodowanie finansowe, ponieważ sytuacja traktowana jest jako siła wyższa. Linie lotnicze mają natomiast obowiązek zapewnienia opieki, w tym posiłków, napojów oraz noclegu, jeśli podróż zostanie przełożona na kolejny dzień. Eksperci radzą, aby w przypadku braku pomocy ze strony linii, pasażerowie samodzielnie rezerwowali hotel i zachowywali faktury do późniejszego zwrotu kosztów.
Polscy turyści przebywający obecnie w USA powinni zwrócić uwagę także na kwestie legalności pobytu. W razie przymusowego przedłużenia wizyty z powodu odwołania lotów należy zachować pełną dokumentację wystawioną przez przewoźnika.
Złe warunki pogodowe są uznawane za uzasadnioną przyczynę przekroczenia terminu pobytu w ramach systemu ESTA (ruchu bezwizowego) lub tradycyjnych wiz. W wypadku kontroli granicznej podczas wylotu konieczne będzie jednak przedstawienie dowodów, takich jak potwierdzenia anulowania rejsu, nowe karty pokładowe czy zrzuty ekranu z tablic odlotów.
Eksperci podkreślają, że problemy nie skończą się wraz z ustaniem opadów. Po przejściu burzy nad wschodnie wybrzeże ma napłynąć fala arktycznych mrozów, z temperaturami spadającymi miejscami do kilkunastu stopni poniżej zera. Może to doprowadzić do wtórnego oblodzenia pasów startowych i dróg dojazdowych, co opóźni pełne przywrócenie płynności ruchu lotniczego co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Katalonia planuje radykalne podniesienie podatku turystycznego. Stawki zostaną w większości podwojone, a samorzą...
Polacy coraz częściej planują wyjazdy niekoniecznie w sezonie turystycznym, ale podążając za aktualnymi trendami...
Ośrodek Grupy PKL na Górze Parkowej zaprasza na otwarcie nowej wieży widokowej, które odbędzie się jutro, 17 sty...
Jak oszczędzać podczas planowania podróży? Elastyczność, otwartość na terminy i kierunki, a do tego nowoczesne r...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas