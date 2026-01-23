Droższe wakacje w Katalonii. Turyści zapłacą dwa razy większy podatek

Porozumienie głównych sił politycznych rządzących Katalonią zakłada znaczące zwiększenie obciążeń fiskalnych dla turystów nocujących w tym regionie – pisze portal Hosteltur. Projekt zmian ma trafić do parlamentu regionalnego w trybie przyspieszonym, a nowe stawki mają obowiązywać od 1 kwietnia 2026 roku.

Choć rządzące ugrupowania argumentują, że wyższa opłata turystyczna jest narzędziem zarządzania ruchem turystów i odpowiedzią na problem nadmiernej turystyki, branża odbiera ją jednoznacznie jako instrument czysto fiskalny. W 2025 roku Katalonię odwiedziło około 20 milionów gości z zagranicy, o 1 procent więcej niż rok wcześniej, co dodatkowo podsyca debatę o granicach dalszego obciążania ludzi żyjących z tego sektora gospodarki.

Dwa razy większa opłata za pięć gwiazdek

Największe zmiany mają dotyczyć hoteli wyższych kategorii, szczególnie w Barcelonie. W hotelach pięciogwiazdkowych w stolicy regionu stawka wzrośnie z 3,5 do 7 euro za noc, czyli dwukrotnie.

Poza Barceloną podwyżka będzie wdrażana etapami. Od 1 kwietnia 2026 roku stawki wzrosną o 50 procent (w segmencie luksusowym do 4,5 euro), a pełne podwojenie nastąpi rok później – 1 kwietnia 2027 roku, gdy maksymalna opłata regionalna osiągnie 6 euro za noc.