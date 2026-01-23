Reklama

Droższe wakacje w Katalonii. Turyści zapłacą dwa razy większy podatek

Katalonia planuje radykalne podniesienie podatku turystycznego. Stawki zostaną w większości podwojone, a samorządy dostaną prawo nakładania dodatkowych opłat – nawet do 8 euro za noc w Barcelonie. Organizacje przedsiębiorców protestują i ostrzegają przed utratą konkurencyjności regionu.

Publikacja: 23.01.2026 06:00

Zdaniem właścicieli mieszkań wakacyjnych turystów w Barcelonie na turystów zniechęcająco wpływają me

Zdaniem właścicieli mieszkań wakacyjnych turystów w Barcelonie na turystów zniechęcająco wpływają media relacjonujące protesty przeciwko nadmiernej liczbie gości w mieście

Foto: PAP/EPA, Enric Fontcuberta

Marzena Buczkowska-German

Porozumienie głównych sił politycznych rządzących Katalonią zakłada znaczące zwiększenie obciążeń fiskalnych dla turystów nocujących w tym regionie – pisze portal Hosteltur. Projekt zmian ma trafić do parlamentu regionalnego w trybie przyspieszonym, a nowe stawki mają obowiązywać od 1 kwietnia 2026 roku.

Czytaj więcej

Magdalena Krucz (w środku) opowiedziała dziennikarzom o najbliższych planach Polskiej Organizacji Tu
Popularne Trendy
POT: Za nami rekordowy rok polskiej turystyki. Teraz jedziemy promować kraj na igrzyska

Choć rządzące ugrupowania argumentują, że wyższa opłata turystyczna jest narzędziem zarządzania ruchem turystów i odpowiedzią na problem nadmiernej turystyki, branża odbiera ją jednoznacznie jako instrument czysto fiskalny. W 2025 roku Katalonię odwiedziło około 20 milionów gości z zagranicy, o 1 procent więcej niż rok wcześniej, co dodatkowo podsyca debatę o granicach dalszego obciążania ludzi żyjących z tego sektora gospodarki.

Dwa razy większa opłata za pięć gwiazdek

Największe zmiany mają dotyczyć hoteli wyższych kategorii, szczególnie w Barcelonie. W hotelach pięciogwiazdkowych w stolicy regionu stawka wzrośnie z 3,5 do 7 euro za noc, czyli dwukrotnie.

Poza Barceloną podwyżka będzie wdrażana etapami. Od 1 kwietnia 2026 roku stawki wzrosną o 50 procent (w segmencie luksusowym do 4,5 euro), a pełne podwojenie nastąpi rok później – 1 kwietnia 2027 roku, gdy maksymalna opłata regionalna osiągnie 6 euro za noc.

Reklama
Reklama

Wyjątkiem pozostaną schroniska młodzieżowe w Barcelonie, w których stawka się nie zmieni. W pozostałej części Katalonii noclegi tego typu zostaną objęte podwyżką o 40 eurocentów – do 1 euro za noc.

Czytaj więcej

wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś
Podcast turystyka.rp.pl
Raś: Opłata turystyczna? Nie będzie o nią sporów, bo znalazłem złoty środek

Nowość – gminy zyskają prawo do własnych dopłat

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów reformy jest wprowadzenie dodatkowego, fakultatywnego podatku lokalnego. Wszystkie katalońskie gminy będą mogły nałożyć własną opłatę do 4 euro za noc, przy czym w Barcelonie limit ten zostanie podniesiony aż do 8 euro.

Warunkiem jest to, by opłata lokalna nie przekraczała wysokości podatku regionalnego. Samorządy dostaną przy tym dużą elastyczność w jej stosowaniu. Zgodnie z założeniami reformy, stawki będzie można różnicować w zależności od dzielnicy lub kodu pocztowego, między obszarami o wysokiej presji turystycznej a regionami interioru, sezonowo – podnosząc je w szczycie sezonu i obniżając w okresach słabszego popytu.

Władze regionalne przekonują, że narzędzie to pozwoli lepiej sterować ruchem turystycznym i odciążyć najbardziej oblegane lokalizacje.

Na co trafią pieniądze z podatku turystycznego?

Zgodnie z porozumieniem politycznym 25 procent wpływów z części regionalnej podatku zostanie obligatoryjnie przeznaczone na politykę mieszkaniową, co jest odpowiedzią na rosnące napięcia na rynku nieruchomości, zwłaszcza w Barcelonie.

Reklama
Reklama

Pozostałe 75 procent zasili Fundusz Promocji Turystyki, który ma służyć finansowaniu działań poprawiających jakość oferty, infrastrukturę i zarządzanie ruchem turystycznym. To właśnie w tym punkcie branża domaga się jednak większej przejrzystości i realnej kontroli nad wydatkowaniem środków.

Branża mówi „nie”. Oskarża polityków o improwizowanie i omijanie konsultacji

Propozycja zmian spotkała się z ostrą krytyką niemal wszystkich kluczowych organizacji reprezentujących przedsiębiorców turystycznych. Wspólne stanowisko wydały m.in. ConfeCat, Gremi d’Hotels de Barcelona, Federació Catalana de Càmpings, Federatur, Apartur, Foment del Treball i Pimec Turisme.

Przedstawiciele sektora twierdzą, że podwyżka podatku nie wynika z długofalowej strategii turystycznej, ale z bieżących potrzeb politycznych rządu Katalonii. Ich zdaniem wzrost cen noclegów może doprowadzić do wypychania turystyki krajowej i przygranicznej, szczególnie w regionach silnie uzależnionych od popytu wewnętrznego i sezonowego.

Czytaj więcej

Jeśli rząd wyśle projekt ustawy do Sejmu, pilotować go będzie wiceminister sportu i turystyki Ireneu
Apartamenty
Rząd porządkuje najem krótkoterminowy – centralna ewidencja, regulaminy, kary

Szczególne obawy dotyczą takich obszarów jak Pireneje czy Terres de l’Ebre, gdzie turystyka opiera się na krótszych pobytach, klientach krajowych i ograniczeniach wynikających z sezonowości. Zdaniem branży dodatkowe koszty nałożone na odwiedzających mogą pogłębić nierównowagę między poszczególnymi terytoriami, wzmacniając Barcelonę kosztem regionów słabiej rozwiniętych.

Przedsiębiorcy zwracają także uwagę na brak empatii administracji wobec realiów operacyjnych. Podwyżka ignoruje podpisane już kontrakty, sprzedane pakiety na kolejne sezony i techniczne trudności związane z koniecznością szybkiego dostosowania systemów rezerwacyjnych i rozliczeniowych.

Reklama
Reklama

Postulaty branży: analizy, transparentność i rozliczalność

W odpowiedzi na planowane zmiany organizacje branżowe domagają się:

  • corocznych niezależnych analiz ekonomicznych pokazujących skutki podwyżek
  • wstrzymania automatycznych podwyżek bez przygotowania wcześniej oceny ich skutków,
  • gwarancji, że wpływy będą inwestowane w jakość, infrastrukturę i konkurencyjność destynacji.

Spór wokół podatku turystycznego w Katalonii pokazuje rosnące napięcie między polityką fiskalną a interesami branży. Dla jednego z najważniejszych regionów turystycznych Europy decyzja ta może stać się testem, jak daleko można sięgnąć po dodatkowe dochody, nie podkopując fundamentów własnej atrakcyjności – wskazuje portal.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Barcelona Katalonia Turystyka opłata turystyczna
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Według „Magazynu Travelist” jednym z turystycznych szlagierów tego roku będzie Busko-Zdrój
Zanim Wyjedziesz
Dokąd ruszą turyści w 2026 roku? Oto lista polskich turystycznych szlagierów
Pierwsi turyści wejdą na wieżę widokową na Górze Parkowej 17 stycznia 2025 roku
Zanim Wyjedziesz
Nowa atrakcja turystyczna z widokiem na Krynicę-Zdrój, Beskidy i Tatry
Elastyczne planowanie podróży: prosty sposób na mądre zarządzanie budżetem
Materiał promocyjny
Elastyczne planowanie podróży: prosty sposób na mądre zarządzanie budżetem
Podróżnicy ze świata wskazali zwiedzanie muzeum byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau jako miejsca
Zanim Wyjedziesz
Ranking Tripadvisora: Auschwitz wśród miejsc, które trzeba zobaczyć w tym roku
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama