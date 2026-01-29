Polacy szturmują Włochy. Trzycyfrowe wzrosty rezerwacji lotów do popularnych miast

Tej zimy Włochy przeżywają prawdziwe oblężenie – wynika z danych wyszukiwarki lotów Kiwi.com. Liczba turystów podróżujących do tego kraju wzrosła o prawie 80 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wśród najszybciej rosnących rynków jest Polska. Liczba pasażerów z Polski planujących lot do Włoch między 2 a 23 lutego jest większa o 58,4 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, a liczba rezerwacji – o prawie 67 procent. To efekt zmiany struktury podróży – częściej są to wyjazdy par i osób podróżujących w pojedynkę przy jednoczesnym spadku udziału rodzin.

Choć zimowe igrzyska olimpijskie, których gospodarzami będą Mediolan i Cortina d’Ampezzo, zwiększają zainteresowanie północą kraju, wielu Polaków, jak pokazują dane Kiwi.com, wybiera się w lutym do Włoch przede wszystkim na krótki city break.

Najpopularniejszym miastem pozostaje Rzym. Mediolan zanotował imponujący wzrost zainteresowania – aż o 75 procent. Jeszcze dynamiczniej rośnie popyt na loty do Bari (plus 154 procent), Palermo (plus 108 procent), Wenecji (plus 118 procent) i Pizy (plus 126 procent). Na tle innych miast wyróżnia się także Werona, która odnotowała wyjątkowo duży wzrost, choć z niskiej bazy w ubiegłym roku. Popularność Wenecji dodatkowo wzmacnia przypadający w tym czasie słynny karnawał.