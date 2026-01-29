Reklama

Polacy szturmują Włochy. Trzycyfrowe wzrosty rezerwacji lotów do popularnych miast

Włochy cieszą się tej zimy wyjątkowo dużym zainteresowaniem turystów z zagranicy. Łączna liczba pasażerów podróżujących do tego kraju wzrosła niemal o 80 procent, porównując rok do roku, a jednym z najdynamiczniej rosnących rynków jest Polska – mówią dane Kiwi.com.

Publikacja: 29.01.2026 20:01

Tej zimy Polacy wyjątkowo chętnie podróżują do Włoch. Najpopularniejszym kierunkiem jest Rzym

Tej zimy Polacy wyjątkowo chętnie podróżują do Włoch. Najpopularniejszym kierunkiem jest Rzym

Foto: Bloomberg

Nelly Kamińska

Tej zimy Włochy przeżywają prawdziwe oblężenie – wynika z danych wyszukiwarki lotów Kiwi.com. Liczba turystów podróżujących do tego kraju wzrosła o prawie 80 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Czytaj więcej

W Warszawie turystów przyciąga odnowiony plac Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki, Muzeum Sztuki N
Nowe Trendy
Bella Polonia! Najlepszy rok w historii przyjazdów Włochów do Polski

Wśród najszybciej rosnących rynków jest Polska. Liczba pasażerów z Polski planujących lot do Włoch między 2 a 23 lutego jest większa o 58,4 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, a liczba rezerwacji – o prawie 67 procent. To efekt zmiany struktury podróży – częściej są to wyjazdy par i osób podróżujących w pojedynkę przy jednoczesnym spadku udziału rodzin.

Choć zimowe igrzyska olimpijskie, których gospodarzami będą Mediolan i Cortina d’Ampezzo, zwiększają zainteresowanie północą kraju, wielu Polaków, jak pokazują dane Kiwi.com, wybiera się w lutym do Włoch przede wszystkim na krótki city break.

Najpopularniejszym miastem pozostaje Rzym. Mediolan zanotował imponujący wzrost zainteresowania – aż o 75 procent. Jeszcze dynamiczniej rośnie popyt na loty do Bari (plus 154 procent), Palermo (plus 108 procent), Wenecji (plus 118 procent) i Pizy (plus 126 procent). Na tle innych miast wyróżnia się także Werona, która odnotowała wyjątkowo duży wzrost, choć z niskiej bazy w ubiegłym roku. Popularność Wenecji dodatkowo wzmacnia przypadający w tym czasie słynny karnawał.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Według „Magazynu Travelist” jednym z turystycznych szlagierów tego roku będzie Busko-Zdrój
Zanim Wyjedziesz
Dokąd ruszą turyści w 2026 roku? Oto lista polskich turystycznych szlagierów

Walentynki zamiast zimowych igrzysk

– Zimowe igrzyska olimpijskie bez wątpienia zwiększają zainteresowanie Włochami, jednak nasze dane pokazują, że wielu Polaków traktuje luty przede wszystkim jako idealny moment na krótki city break lub romantyczny wyjazd. Najpopularniejsze daty podróży przypadają na połowę lutego, co wobec dominowania rezerwacji dla par może wskazywać jako powód wyjazdu walentynki – mówi menedżerka ds. PR i komunikacji zewnętrznej w Kiwi.com Daniela Chovancová, cytowana w komunikacie.

Wedle Kiwi.com pary to już 46 procent wszystkich polskich rezerwacji do Włoch w tym okresie, wobec 42 procent rok wcześniej. Jednocześnie udział wyjazdów rodzinnych spadł z 25 procent do 19 procent, co może sugerować, że rodziny w czasie igrzysk wybierają inne kierunki. Udział podróży w pojedynkę i wyjazdów grupowych pozostaje stabilny.

Polacy rezerwują też loty bliżej daty wylotu – średnio 49 dni przed nią, a to o około pięć dni później niż w 2025 roku. Same wyjazdy są krótsze – średnia długość pobytu spadła do 3,7 dnia, a niemal dwie trzecie rezerwacji dotyczy krótkich wypadów trwających do trzech dni.

Mimo rosnącego popytu ceny biletów lotniczych spadają. Średnia cena biletu w lutym wynosi obecnie 79,6 euro, czyli niemal o 15 procent mniej niż rok temu.

Dynamiczny wzrost zainteresowania Polaków Włochami wpisuje się w szerszy, międzynarodowy trend. Włochy przyciągają tej zimy turystów z całej Europy, a Polska umacnia swoją pozycję jako jeden z kluczowych rynków dla włoskiej turystyki przyjazdowej, szczególnie w okresach dużych, międzynarodowych wydarzeń – czytamy w komunikacie.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Tłum turystów napiera codziennie na cenny zabytek. Wchodzenie do wody jest surowo zakazane
Zanim Wyjedziesz
Władze Rzymu: Wizyta przy Fontannie di Trevi będzie płatna. Turyści szykujcie 2 euro

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Włochy Mediolan Rzym Kiwi.com
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Lotniczy paraliż w USA. LOT wśród linii dotkniętych burzą Fern
Zanim Wyjedziesz
Lotniczy paraliż w USA. LOT wśród linii dotkniętych burzą Fern
Międzynarodowe lotnisko w Atlancie już kilka dni temu demonstrowało, jak przygotowane jest do ataku
Zanim Wyjedziesz
Zimowa burza przetacza się przez Stany Zjednoczone. Tysiące odwołanych lotów
Zdaniem właścicieli mieszkań wakacyjnych turystów w Barcelonie na turystów zniechęcająco wpływają me
Zanim Wyjedziesz
Droższe wakacje w Katalonii. Turyści zapłacą dwa razy większy podatek
Według „Magazynu Travelist” jednym z turystycznych szlagierów tego roku będzie Busko-Zdrój
Zanim Wyjedziesz
Dokąd ruszą turyści w 2026 roku? Oto lista polskich turystycznych szlagierów
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama