Polacy szturmują Włochy. Trzycyfrowe wzrosty rezerwacji lotów do popularnych miast

Tej zimy Polacy wyjątkowo chętnie podróżują do Włoch. Najpopularniejszym kierunkiem jest Rzym
Foto: Bloomberg
Tej zimy Włochy przeżywają prawdziwe oblężenie – wynika z danych wyszukiwarki lotów Kiwi.com. Liczba turystów podróżujących do tego kraju wzrosła o prawie 80 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.
Wśród najszybciej rosnących rynków jest Polska. Liczba pasażerów z Polski planujących lot do Włoch między 2 a 23 lutego jest większa o 58,4 procent w porównaniu z zeszłym rokiem, a liczba rezerwacji – o prawie 67 procent. To efekt zmiany struktury podróży – częściej są to wyjazdy par i osób podróżujących w pojedynkę przy jednoczesnym spadku udziału rodzin.
Choć zimowe igrzyska olimpijskie, których gospodarzami będą Mediolan i Cortina d’Ampezzo, zwiększają zainteresowanie północą kraju, wielu Polaków, jak pokazują dane Kiwi.com, wybiera się w lutym do Włoch przede wszystkim na krótki city break.
Najpopularniejszym miastem pozostaje Rzym. Mediolan zanotował imponujący wzrost zainteresowania – aż o 75 procent. Jeszcze dynamiczniej rośnie popyt na loty do Bari (plus 154 procent), Palermo (plus 108 procent), Wenecji (plus 118 procent) i Pizy (plus 126 procent). Na tle innych miast wyróżnia się także Werona, która odnotowała wyjątkowo duży wzrost, choć z niskiej bazy w ubiegłym roku. Popularność Wenecji dodatkowo wzmacnia przypadający w tym czasie słynny karnawał.
– Zimowe igrzyska olimpijskie bez wątpienia zwiększają zainteresowanie Włochami, jednak nasze dane pokazują, że wielu Polaków traktuje luty przede wszystkim jako idealny moment na krótki city break lub romantyczny wyjazd. Najpopularniejsze daty podróży przypadają na połowę lutego, co wobec dominowania rezerwacji dla par może wskazywać jako powód wyjazdu walentynki – mówi menedżerka ds. PR i komunikacji zewnętrznej w Kiwi.com Daniela Chovancová, cytowana w komunikacie.
Wedle Kiwi.com pary to już 46 procent wszystkich polskich rezerwacji do Włoch w tym okresie, wobec 42 procent rok wcześniej. Jednocześnie udział wyjazdów rodzinnych spadł z 25 procent do 19 procent, co może sugerować, że rodziny w czasie igrzysk wybierają inne kierunki. Udział podróży w pojedynkę i wyjazdów grupowych pozostaje stabilny.
Polacy rezerwują też loty bliżej daty wylotu – średnio 49 dni przed nią, a to o około pięć dni później niż w 2025 roku. Same wyjazdy są krótsze – średnia długość pobytu spadła do 3,7 dnia, a niemal dwie trzecie rezerwacji dotyczy krótkich wypadów trwających do trzech dni.
Mimo rosnącego popytu ceny biletów lotniczych spadają. Średnia cena biletu w lutym wynosi obecnie 79,6 euro, czyli niemal o 15 procent mniej niż rok temu.
Dynamiczny wzrost zainteresowania Polaków Włochami wpisuje się w szerszy, międzynarodowy trend. Włochy przyciągają tej zimy turystów z całej Europy, a Polska umacnia swoją pozycję jako jeden z kluczowych rynków dla włoskiej turystyki przyjazdowej, szczególnie w okresach dużych, międzynarodowych wydarzeń – czytamy w komunikacie.
