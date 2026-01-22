Reklama

KLM wprowadza darmowy internet w samolotach, także na trasach z Polski

Holenderski KLM jako jedna z pierwszych europejskich linii lotniczych oferuje bezpłatny dostęp do internetu na trasach w Europie. Łączność pokładowa bez dodatkowych opłat była życzeniem wielu klientów przewoźnika.

Publikacja: 22.01.2026 18:54

Bezpłatne wi-fi jest już dostępne w połowie europejskiej floty KLM-u

Foto: KLM

Nelly Kamińska

Dzięki nowej usłudze pasażerowie mogą za darmo łączyć się z pokładową siecią wi-fi na własnym urządzeniu, aby wysyłać e-maile, przeglądać strony internetowe i media społecznościowe, słuchać muzyki, grać w gry online czy pobierać filmy z popularnych platform – pisze KLM w komunikacie.

Warunkiem darmowego dostępu jest przynależność do programu lojalnościowego Flying Blue. Z internetu można korzystać bez limitu na własnym smartfonie lub tablecie, po zalogowaniu się (lub szybkiej rejestracji) jako członek programu Flying Blue.

Od dziś, 22 stycznia 2026 roku, darmowe wi-fi jest już dostępne w połowie europejskiej floty KLM-u. Dalsza instalacja będzie odbywała się stopniowo w ciągu najbliższych lat i obejmie wszystkie airbusy A321neo, embraery 195-E2 i część boeingów B737-800.

Darmowy internet już dostępny w niektórych rejsach z Polski

Do obsługi połączeń między pięcioma miastami w Polsce i Amsterdamem KLM wykorzystuje różne typy samolotów. Podczas lotów embraerami E195-E2 i niektórymi boeingami 737-800 (wybrane loty z i do Krakowa, Gdańska czy Warszawy) pasażerowie już mogą korzystać z darmowego wi-fi lub usługa będzie dostępna wkrótce. Dostępność internetu można sprawdzić już podczas rezerwacji.

Europejska flota KLM złożona z samolotów wąskokadłubowych nie ma ekranów przy fotelach i systemu rozrywki pokładowej. Bezpłatny internet podczas lotu to ważny krok w kierunku poprawy komfortu i standardu podróży na krótkich i średnich trasach – głosi komunikat. Łączność pokładowa bez dodatkowych opłat była życzeniem wielu klientów przewoźnika.

– Uważnie wsłuchujemy się w prośby i potrzeby naszych pasażerów, a bezpłatny dostęp do internetu od dawna znajdował się na ich liście życzeń. Dzięki wprowadzonej dziś usłudze podróże KLM-em po Europie mogą być przyjemniejsze, a każdy podróżny może spędzić czas tak jak lubi, pozostając w kontakcie – mówi Stephanie Putzeist odpowiedzialna za doświadczenie klienta w KLM-ie, cytowana w komunikacie.

Źródło: rp.pl

