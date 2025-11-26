Polski rynek lotniczy od kilku lat rozwija się w tempie niespotykanym w innych krajach Europy. W 2024 roku polskie porty obsłużyły łącznie 59,5 miliona pasażerów, czyli o 22 procent więcej niż w rekordowym dotychczas 2019 roku. Dane ACI Europe za pierwsze półrocze 2025 roku potwierdzają, że Polska jest liderem odbudowy i wzrostu ruchu lotniczego na kontynencie. Przy dynamice na poziomie 14,9 procent, nasz rynek rośnie blisko trzykrotnie szybciej niż średnia dla państw Unii Europejskiej i strefy EU+. Co istotne, nie jest to już faza odbudowy po pandemii, ale wejście na nową, wyższą ścieżkę rozwoju.

W centrum tego procesu znajduje się Lotnisko Chopina w Warszawie. Jako największy port lotniczy w kraju odpowiada za 36 procent całego ruchu pasażerskiego i stanowi główny węzeł przesiadkowy Polski. Obecny rok, jest kolejnym rekordowym dla stołecznego portu. Od początku roku odprawiono już 22 mln pasażerów, czyli 13,4 proc. więcej niż w 2024 roku. Od maja do października w każdym miesiącu notowano ponad 2 mln pasażerów. W tym samym czasie ustanowiono także rekordy dobowe, z których najwyższy – blisko 90 tysięcy odprawionych podróżnych w ciągu jednego dnia – potwierdza, że popyt na Warszawę stale rośnie. Dynamicznie zwiększają się również wolumeny cargo, które w 2024 roku osiągnęły ponad 117 tysięcy ton, czyli o 13 procent więcej niż rok wcześniej.

Równolegle rośnie liczba operacji, a port przyciąga coraz większe zainteresowanie przewoźników z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji. Zwiększenie częstotliwości połączeń sygnalizują największe linie dalekodystansowe, podobnie jak przewoźnicy z Półwyspu Arabskiego, którzy postrzegają Warszawę jako naturalną bramę do Europy Środkowo-Wschodniej. Główną barierą nie jest więc brak popytu, lecz ograniczenia infrastrukturalne. Port osiągnął poziom wykorzystania przepustowości, który utrudnia dalsze zwiększanie oferowania.

Z tego względu trwająca modernizacja Lotniska Chopina jest działaniem koniecznym, nie tylko z uwagi na utracone bez niej zyski, ale przede wszystkim jest kluczowa dla sukcesu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Bez inwestycji w stołeczny port część ruchu mogłaby zostać przejęta przez Berlin, Wiedeń czy Pragę, co miałoby trwałe skutki dla polskiego rynku i dla pozycji przewoźników operujących z Warszawy.

Zakres modernizacji jest skrojony na miarę. Obejmuje zwiększenie przepustowości terminala, rozbudowę płyt postojowych i układu dróg kołowania, modernizację systemów kontroli bezpieczeństwa i sortowni bagaży, a także dostosowanie infrastruktury do obsługi większej liczby samolotów. Projekty te pozwolą na zwiększenie przepustowości portu do ponad 30 milionów pasażerów rocznie, co stanowi pułap możliwy do osiągnięcia w obecnej lokalizacji. Równolegle rozwijane są nowe technologie – w tym możliwość tankowania paliwa SAF, które jest już dostępne komercyjnie oraz infrastruktura wodorowa powstająca we współpracy z Orlenem.

Modernizacja Lotniska Chopina odgrywa również istotną rolę w kontekście finansowania i organizacji przyszłego CPK. Zaangażowanie PPL jako inwestora w spółce CPK. Lotnisko oznacza, że korzyści finansowe wynikające z realizacji projektu pozostaną w kraju i będą wzmacniać polską gospodarkę. Do momentu otwarcia portu w 2032 roku PPL szacuje swoje zaangażowanie kapitałowe w CPK Lotnisko sp. z o.o. na około 4,5 mld zł. Model finansowania będzie oparty na wypracowanych środkach własnych oraz instrumentach dłużnych pozyskanych od komercyjnych instytucji finansowych wybranych w kończącym się właśnie postępowaniu przetargowym. Wpłaty kapitałowe nie będą jednorazowe, lecz sukcesywne, w zależności od potrzeb inwestycyjnych CPK. Do zakończenia modernizacji PPL prognozuje zyski na poziomie ponad 600 mln zł rocznie. Co ważne, modernizacja stołecznego lotniska sama w sobie wygeneruje dodatkowe nadwyżki finansowe, zwiększając potencjał inwestycyjny PPL. Nowy model właścicielski oraz rola PPL w projekcie CPK zapewniają przejrzystość finansową oraz większą kontrolę państwa nad strategiczną infrastrukturą.

Kluczową częścią przygotowań do wyzwań przyszłości jest również konsekwentne wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju. Polskie Porty Lotnicze uczestniczą w pracach ACI Europe nad europejskimi standardami operacyjnymi i środowiskowymi, a Lotnisko Chopina wdrożyło strategię ESG obejmującą piętnaście programów i kilkadziesiąt komponentów, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Przygotowywana strategia dekarbonizacji pozwoli osiągnąć stopnie II i III Airport Carbon Accreditation, co uplasuje warszawski port wśród najbardziej zaawansowanych środowiskowo lotnisk Europy.

Polskie lotnictwo znajduje się zatem w kluczowym momencie. Rekordowe wyniki Lotniska Chopina, szybki wzrost rynku i coraz większe zainteresowanie przewoźników pokazują, że kraj posiada potencjał, który może przełożyć się na silną pozycję w regionie. Warunkiem wykorzystania tej szansy jest konsekwentna modernizacja infrastruktury oraz przygotowanie do otwarcia CPK, które będzie naturalnym przedłużeniem rozwoju, jaki obserwujemy w Warszawie. To strategia długoterminowa, wyważona i oparta na rzetelnych danych a jej efektem będzie trwałe wzmocnienie pozycji Polski na mapie europejskiego lotnictwa.

