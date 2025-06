LOT ogłasza zagraniczną trasę z Gdańska. „Wielki dzień dla gdańskiego lotniska”

Stambuł - brama na Wschód dla Gdańska

- Uruchomienie bezpośredniego połączenia lotniczego między Gdańskiem a Stambułem to wielki dzień dla Portu Lotniczego Gdańsk i efekt wieloletniej doskonałej współpracy z PLL LOT oraz znakomitych relacji z Turkish Airlines. Stambuł to nie tylko atrakcyjny kierunek turystyczny, ale również strategiczne centrum biznesowe, kulturalne i logistyczne, które łączy Europę z Azją. Gdańsk uzyskuje w ten sposób bramę na Wschód i bezpośredni dostęp do drugiego największego lotniska w Europie i zarazem siódmego największego hubu przesiadkowego na świecie. Nowe połączenie LOT-u we współpracy z Turkish Airlines otwiera przed naszymi pasażerami dostęp do bogatej siatki tureckiego przewoźnika. To znacząco podnosi atrakcyjność Gdańska na międzynarodowej mapie komunikacyjnej i gospodarczej - podkreśla prezes Portu Lotniczego Gdańsk Tomasz Kloskowski

- Dziękuję wielu ludziom dobrej woli z Polski i Turcji, którzy włożyli mnóstwo pracy i wysiłku w uruchomienie tego połączenia. To od wielu lat było nasze marzenie, które teraz się spełniło - uzupełnia.