Pilotki lepiej radzą sobie w sytuacjach awaryjnych niż piloci

Kobiety piloci lepiej odnajdują się w sytuacjach nagłych, wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Waterloo, na które powołuje się niemiecki portal branży lotniczej Aerotelegraph.
Zespół badawczy pod kierownictwem Naila Ayali z Multisensory Brain and Cognition Lab przebadał 20 pilotów i pilotek lotnictwa ogólnego z doświadczeniem poniżej 300 godzin nalotu – po dziesięć osób z każdej grupy.
Każdy uczestnik wykonywał dziewięć lądowań w symulatorze wysokiej wierności, w tym jedno w warunkach awaryjnych. W trakcie lotu rejestrowano wzorce spojrzeń za pomocą specjalnych okularów śledzących ruch gałek ocznych.
Analiza nie wykazała istotnych różnic między płciami w sposobie obserwacji przyrządów. Różnice ujawniły się jednak w wynikach. Pilotki realizowały stabilniejsze podejścia do lądowania, szybciej wykonywały procedury w scenariuszu awaryjnym i lepiej oceniały własną świadomość sytuacyjną. W stresujących warunkach popełniały także mniej błędów niż mężczyźni, mimo że obie grupy skupiały uwagę na tych samych wskaźnikach i instrumentach.
– Nie możemy zakładać, że dwie osoby, patrząc na te same elementy, zareagują w identyczny sposób – podkreśla Ayala.
Wyniki badań wskazują, że w procesie szkolenia i oceny należy uwzględniać nie tylko widoczne wskaźniki, jak kierunek spojrzenia czy liczba godzin wylatanych.
Jak zauważa współautorka badania, dyrektorka Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics Suzanne Kearns, „zrozumienie, jak różne osoby działają pod presją, pozwala tworzyć lepsze programy szkoleniowe, bezpieczniejsze kokpity i bardziej inkluzywne systemy”. W obliczu niedoboru załóg w lotnictwie kluczowe jest pełne wykorzystanie potencjału także wszystkich kobiet pilotek.
Wyniki eksperymentu stoją w kontrze do rezultatów ankiet prowadzonych wśród pasażerów: zapytani, czy w nagłej sytuacji byliby w stanie wylądować dużym samolotem pasażerskim, mężczyźni odpowiadali z dużą pewnością siebie – aż 36 procent z nich deklarowało, że podjęłoby się tego zadania, podczas gdy wśród kobiet było to jedynie 16 procent. Nowe badanie sugeruje jednak, że w realistycznych scenariuszach stresowych to właśnie kobiety w kokpicie często wykazują większą skuteczność.
