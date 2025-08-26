Reklama

Pilotki lepiej radzą sobie w sytuacjach awaryjnych niż piloci

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Waterloo wykazało, że w testach na symulatorach pilotki wykonywały stabilniejsze podejścia do lądowania i szybciej reagowały w sytuacjach awaryjnych niż ich koledzy. Wyniki stoją w kontrze do opinii z ankiet prowadzonych wśród pasażerów.

Publikacja: 26.08.2025 09:36

Pilotki lepiej radzą sobie w sytuacjach awaryjnych niż piloci

Foto: PAP/EPA, Fernando Bizerra Jr.

Marzena Buczkowska-German

Kobiety piloci lepiej odnajdują się w sytuacjach nagłych, wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Waterloo, na które powołuje się niemiecki portal branży lotniczej Aerotelegraph.

Zespół badawczy pod kierownictwem Naila Ayali z Multisensory Brain and Cognition Lab przebadał 20 pilotów i pilotek lotnictwa ogólnego z doświadczeniem poniżej 300 godzin nalotu – po dziesięć osób z każdej grupy.

Każdy uczestnik wykonywał dziewięć lądowań w symulatorze wysokiej wierności, w tym jedno w warunkach awaryjnych. W trakcie lotu rejestrowano wzorce spojrzeń za pomocą specjalnych okularów śledzących ruch gałek ocznych.

Czytaj więcej

Tanie linie lotnicze nie oszczędzają na bezpieczeństwie. „Przewyższają obowiązujące standardy”
Linie Lotnicze
Tanie linie lotnicze nie oszczędzają na bezpieczeństwie. „Przewyższają obowiązujące standardy”

Pilotki lepiej radziły sobie podczas trudnych lądowań 

Analiza nie wykazała istotnych różnic między płciami w sposobie obserwacji przyrządów. Różnice ujawniły się jednak w wynikach. Pilotki realizowały stabilniejsze podejścia do lądowania, szybciej wykonywały procedury w scenariuszu awaryjnym i lepiej oceniały własną świadomość sytuacyjną. W stresujących warunkach popełniały także mniej błędów niż mężczyźni, mimo że obie grupy skupiały uwagę na tych samych wskaźnikach i instrumentach.

Reklama
Reklama

– Nie możemy zakładać, że dwie osoby, patrząc na te same elementy, zareagują w identyczny sposób – podkreśla Ayala.

Wyniki badań wskazują, że w procesie szkolenia i oceny należy uwzględniać nie tylko widoczne wskaźniki, jak kierunek spojrzenia czy liczba godzin wylatanych.

Czytaj więcej

Pierwsza zasada bezpieczeństwa mówi, że jak najdłużej trzeba mieć zapięte pasy w czasie lotu
Linie Lotnicze
Samoloty będą coraz częściej wpadać w turbulencje. Taki(e) mamy (zmiany) klimat(u)

Jak zauważa współautorka badania, dyrektorka Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics Suzanne Kearns, „zrozumienie, jak różne osoby działają pod presją, pozwala tworzyć lepsze programy szkoleniowe, bezpieczniejsze kokpity i bardziej inkluzywne systemy”. W obliczu niedoboru załóg w lotnictwie kluczowe jest pełne wykorzystanie potencjału także wszystkich kobiet pilotek.

Wyniki eksperymentu stoją w kontrze do rezultatów ankiet prowadzonych wśród pasażerów: zapytani, czy w nagłej sytuacji byliby w stanie wylądować dużym samolotem pasażerskim, mężczyźni odpowiadali z dużą pewnością siebie – aż 36 procent z nich deklarowało, że podjęłoby się tego zadania, podczas gdy wśród kobiet było to jedynie 16 procent. Nowe badanie sugeruje jednak, że w realistycznych scenariuszach stresowych to właśnie kobiety w kokpicie często wykazują większą skuteczność.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

pilot samolot

Kobiety piloci lepiej odnajdują się w sytuacjach nagłych, wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Waterloo, na które powołuje się niemiecki portal branży lotniczej Aerotelegraph.

Zespół badawczy pod kierownictwem Naila Ayali z Multisensory Brain and Cognition Lab przebadał 20 pilotów i pilotek lotnictwa ogólnego z doświadczeniem poniżej 300 godzin nalotu – po dziesięć osób z każdej grupy.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Tajlandia chce mieć połączenie lotnicze z Polską. Rozmawia z LOT-em
Linie Lotnicze
Tajlandia chce mieć połączenie lotnicze z Polską. Rozmawia z LOT-em
Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w historii LOT-u. Padło kilka rekordów
Linie Lotnicze
Lipiec 2025 najlepszym miesiącem w historii LOT-u. Padło kilka rekordów
Air Canada sparaliżowana strajkiem. Pracownicy ignorują rządowy nakaz powrotu do pracy
Linie Lotnicze
Air Canada sparaliżowana strajkiem. Pracownicy ignorują rządowy nakaz powrotu do pracy
Gama LCV już od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony!
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zgarnij 1200 zł do Biedronki! Oferta ważna do 15.09.2025
Advertisement
Niemiecki rząd: Nie ma zgody na liberalizowanie odszkodowań za opóźnione loty
Linie Lotnicze
Niemiecki rząd: Nie ma zgody na liberalizowanie odszkodowań za opóźnione loty
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie