Pilotki lepiej radzą sobie w sytuacjach awaryjnych niż piloci

Kobiety piloci lepiej odnajdują się w sytuacjach nagłych, wynika z badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Waterloo, na które powołuje się niemiecki portal branży lotniczej Aerotelegraph.

Reklama Reklama

Zespół badawczy pod kierownictwem Naila Ayali z Multisensory Brain and Cognition Lab przebadał 20 pilotów i pilotek lotnictwa ogólnego z doświadczeniem poniżej 300 godzin nalotu – po dziesięć osób z każdej grupy.

Każdy uczestnik wykonywał dziewięć lądowań w symulatorze wysokiej wierności, w tym jedno w warunkach awaryjnych. W trakcie lotu rejestrowano wzorce spojrzeń za pomocą specjalnych okularów śledzących ruch gałek ocznych.

Pilotki lepiej radziły sobie podczas trudnych lądowań

Analiza nie wykazała istotnych różnic między płciami w sposobie obserwacji przyrządów. Różnice ujawniły się jednak w wynikach. Pilotki realizowały stabilniejsze podejścia do lądowania, szybciej wykonywały procedury w scenariuszu awaryjnym i lepiej oceniały własną świadomość sytuacyjną. W stresujących warunkach popełniały także mniej błędów niż mężczyźni, mimo że obie grupy skupiały uwagę na tych samych wskaźnikach i instrumentach.