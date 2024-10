Ranking największych linii lotniczych. Jedna dominuje w Europie i w Polsce

Ryanair jest niewątpliwie największą linią lotniczą w Europie pod względem liczby pasażerów, to także największy przewoźnik niskokosztowy na kontynencie, zalicza się też do największych linii lotniczych na świecie według liczby pasażerów międzynarodowych. W ostatnich latach notuje stałe wzrosty – w ostatnim roku było to 13 procent. Ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma. Linia zrobiła ogromną inwestycję, zamawiając 300 nowych boeingów.

Głównym i największym węzłem komunikacyjnym Ryanaira jest Londyn-Stansted, a drugą co do ważności bazą lotnisko w Dublinie. Ryanair obsługuje rozległą sieć połączeń w Europie, regionie Morza Śródziemnego i północnej Afryce.

Irlandzki przewoźnik jest też liderem pod względem liczby wykonywanych dziennie lotów. Mowa o 2813 operacjach (+11 procent rok do roku). Na drugim miejscu ponownie znalazła się Grupa Lufthansa (2583 loty, +14 procent), na trzecim IAG (2167 lotów, +15 procent), na czwartym Air France-KLM (1787 loty, +8 procent), a na piątym Grupa Easyjet (1477 loty, +11 procent).

Najlepsze przychody miała Lufthansa

Swój wynik Ryanair zawdzięcza między innymi polskiemu rynkowi. W zeszłym roku z tej linii lotniczej skorzystało na trasach regularnych z Polski i do Polski 15,1 miliona pasażerów (39 procent udziału w całym ruchu). Za irlandzkim przewoźnikiem uplasował się Wizz Air, który przewiózł w Polsce 10,5 miliona ludzi (23 procent udziału), a na trzecim miejscu LOT, którego wynik to niecałe 7,3 miliona (17,7 procent).



W 2023 roku w polskich portach lotniczych obsłużono w sumie 52,2 miliona pasażerów (razem z ruchem czarterowym) – o 6,5 proc. więcej niż w 2019 roku i o 27,4 procent więcej niż w 2022 roku.