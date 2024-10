Ryanair ogłasza największy w historii zimowy rozkład lotów z Krakowa

Czytaj więcej Linie Lotnicze 155 kierunków w zimowym rozkładzie lotów KLM-u W nadchodzącym zimowym harmonogramie lotów, który zacznie obowiązywać 27 października i potrwa do 30 marca 2025 roku, holenderskie linie lotnicze KLM zaoferują w sumie 155 kierunków na pięciu kontynentach - w Europie, Afryce, Azji i obu Amerykach.

Ryanair: Kraków kluczowym miejscem w naszej strategii

- W branży lotniczej letnia siatka połączeń obowiązuje jeszcze do końca października. Jednak, biorąc pod uwagę ambitne plany naszych przewoźników, już teraz możemy stwierdzić, że oferta krakowskiego lotniska Zima 2024/2025 będzie naprawdę imponująca. Mając na uwadze, że nasz bazowy przewoźnik oferuje pasażerom szeroką gamę połączeń do miast na całym świecie, wierzymy, że nasza współpraca z Ryanairem będzie się nadal rozwijać. Triest, Mediolan, Wyspy Kanaryjskie, a także marokański Agadir to miejsca, które zachwycają przez cały rok - mówi prezes Portu Lotniczego Kraków-Balice Łukasz Strutyński, cytowany w komunikacie prasowym.

- Kraków pozostaje największą bazą operacyjną Grupy Ryanair w Polsce, staje się również kluczowym miejscem w naszej strategii rozwoju. Nasze zaangażowanie w regionie potwierdza budowa pierwszego w Europie Środkowej Centrum Symulatorowo Treningowego Grupy Ryanair. Ta inwestycja o wartości 600 milionów złotych, której budowa już trwa, rozpocznie działalność już w 2025 roku, generując ponad 150 bezpośrednich miejsc pracy, transferując do regionu nowoczesne technologie, w tym najnowsze symulatory boeing 737-8200 i MAX-10 - dodaje prezes linii lotniczych Buzz (Grupa Ryanair) Michal Kaczmarzyk.

W tym roku Ryanair przewiezie do i z Polski około 18 milinów pasażerów, korzystając z floty 42 samolotów bazujących w Polsce (inwestycja o wartości około 4,2 miliarda dolarów).