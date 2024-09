155 kierunków w zimowym rozkładzie lotów KLM-u

Ponadto przewoźnik planuje zwiększyć częstotliwość połączeń do San Francisco - początkowo do pięciu lotów tygodniowo, a w połowie sezonu do codziennych rejsów.

Wzrośnie też liczba lotów do Edmonton w Kanadzie (cztery do pięciu lotów tygodniowo).

Karaiby i Surinam

Tej zimy klienci KLM będą mieli do dyspozycji codzienne połączenie do Paramaribo (Surinam), co oznacza jeden dodatkowy lot tygodniowo.

Loty do Sint Maarten będą realizowane jako kontynuacja połączenia do Port of Spain (Trynidad i Tobago), a ich częstotliwość wzrośnie do pięciu tygodniowo.

Kolejna zmiana w ofercie KLM w tej części świata to zwiększona częstotliwość lotów do Curacao podczas ferii w okresie świąteczno-noworocznym i na wiosnę.