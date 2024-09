Air France ujawnił, jakie nowe trasy i kierunki przygotował na zimę

Od listopada 2024 roku do marca 2025 roku linia lotnicza będzie obsługiwać 169 destynacji w 73 krajach, w tym 85 długodystansowych i 84 krótko- i średniodystansowych.

Reklama

Te pierwsze obejmą 85 miast na całym świecie, w tym cztery nowe, do których wcześniej przewoźnik nie latał. Będzie to Kilimandżaro w Tanzanii, do którego Air France będzie latać trzy razy w tygodniu airbusem A350-900 od 18 listopada.

Nowości Air France dalekiego zasięgu, więcej Brazylii

Linia lotnicza planuje też lądować w Salvadorze w Brazylii – trzy razy w tygodniu od 28 października. To piąte miejsce docelowe w siatce tego przewoźnika w Brazylii, po Rio de Janeiro, Sao Paulo, Fortalezie i Belém.

Częstotliwości do Rio de Janeiro i Fortalezy również zostaną zwiększone tej zimy, odpowiednio do 10 i pięciu lotów tygodniowo. Łącznie Air France będzie oferować do 32 loty tygodniowo do i z Brazylii, z możliwością przesiadki do 40 miejsc dzięki partnerstwu z brazylijskim przewoźnikiem GOL.