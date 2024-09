Aeroitalia będzie latać z Lublina. „Świetny kierunek dla naszych rzymskich klientów”

Na początek samoloty będą latały z Portu Lotniczego Lublin na lotnisko Fiumicino dwa razy w tygodniu, a w szczycie sezonu letniego trzy razy - zawiadamia lubelskie lotnisko w komunikacie.

Pasażerów wozić będą boeingi 737 (głównie 737-800), którymi dysponuje włoski przewoźnik.

Dla turystów i biznesu

- Cieszę się, że możemy przekazać mieszkańcom Lubelskiego tę bardzo dobrą informację. Rzym był jednym z wyczekiwanych kierunków - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Krzysztof Matuszczyk.

- Warto podkreślić, że lotnisko Fiumicino to główny port w Rzymie, który daje możliwość przesiadek na inne trasy obsługiwane przez naszego partnera, w tym do Palermo, Comiso i Katanii na Sycylii, do Olbii i Alghero na Sardynii, ale także do Bukaresztu i Bacau w Rumunii, na jednym bilecie. Połączenie uruchamiany nie tylko z myślą o mieszkańcach Lubelszczyzny, ale również włoskim biznesie i turystach, którzy coraz chętniej odwiedzają nasz region - dodaje prezes.