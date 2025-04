Czartery napędzają ruch na polskich lotniskach - ULC podsumował wyniki

Najwięcej osób podróżowało czarterami do i z Turcji (2,81 miliona, plus 501,6 tysiąca), Grecji (1,62 miliona, plus 271 tysięcy) i Egiptu (1,57 miliona, 529,4 tysiąca).

Na dalszych miejscach jako cel wyjazdów zorganizowanych przez biura podróży statystyki pokazują Hiszpanię (802 tys.), Tunezję (559 tys.), Bułgarię (304 tys.), Albanię (202 tys.), Cypr (147 tys.), Włochy (114 tys.) i Portugalię (105 tys.).

Wszystkie kierunki zyskiwały, oprócz jednego – Bułgarii, w wypadku której liczba pasażerów spadła o 5,8 procent.

Jeśli chodzi o kierunki dalekie, to najwyżej uplasowała się Tajlandia (13. miejsce i 64,6 tys. pasażerów), a za nią Dominikana (14. miejsce, 57,8 tys.), Tanzania (19. miejsce, 41,3 tys.), Kenia (20. miejsce, 33,2 tys.) i Zjednoczone Emiraty Arabskie (22. miejsce, 30,1 tys.).