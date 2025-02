Turystyka i polityka. Prezesi biur podróży: Nie głosujcie na AfD

Nowy rząd powinien zająć się wieloma kwestiami - po pierwsze, musi „w końcu wzmocnić” pozycję Niemiec jako trzeciej, co do wielkości, gospodarki świata. Aby to osiągnąć, konieczne jest wsparcie firm, zwłaszcza małych i średnich, sprawienie, że praca będzie opłacalna, trzeba też w sposób kompleksowy ograniczyć regulacje prawne i biurokrację.

Szefowie dwóch największych firm turystycznych zgadzają się we wszystkich tych kwestiach – w przeciwieństwie do wcześniejszych czasów, gdy szef REWE lubił kpić z pomocy państwa dla TUI, twierdząc, że grupa „ściśle rzecz biorąc nie jest niemiecką firmą”. Obecnie istnieje szeroki konsensus w kwestii politycznej. Ebel w programie Sandry Maischberger krytycznie wypowiadał się również na temat biurokracji i barier inwestycyjnych i domagał się, aby Niemcy skupiły się na swoich mocnych stronach.

W swoim wystąpieniu Souque domaga się, aby nowy rząd „poważnie potraktował obawy i problemy obywateli i rozwiązał je”. Ma na myśli opiekę nad dziećmi i system szkolny, zdrowie i bezpieczeństwo — kwestie, które powinny być „na szczycie listy priorytetów politycznych”.

Jak wyjaśnia, to jedyny sposób, by społeczeństwo niemieckie nie zwróciło się ku politycznym ekstremistom. „Dajmy wspólnie przykład – demokracji i dyskursu” – kończy swój apel.

AfD drugą siłą w niemieckiej polityce

Sondaże dają w niedzielnych wyborach największe poparcie (28 procent) koalicji partii chadeckich CDU/CSU, na drugim miejscu (21 procent) stawiają jednak prawicową AfD. Podczas gdy ta pierwsza straciła 2 procent poparcia w ostatnich tygodniach, o tyle ta druga zyskała 1 procent.