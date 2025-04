Startuje Europejskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych

ESPT wierzy, że tylko dzięki wysokim standardom obsługi i uczciwej konkurencji możliwy jest dalszy rozwój polskiej turystyki na rynku europejskim i globalnym. Organizacja zachęca swoich członków do stosowania zapisów kodeksu oraz aktywnego udziału w jego doskonaleniu - tak, aby odpowiadał realnym wyzwaniom rynku i był wiarygodnym narzędziem samoregulacji.

Działania mimo oczekiwania na wpis do KRS

Chociaż formalny wpis Europejskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił po trzech miesiącach od złożenia wniosku, organizacja w tym czasie nie pozostawała bezczynna. Wręcz przeciwnie - okres ten został intensywnie wykorzystany na stworzenie solidnych fundamentów do dalszej działalności i skutecznego reprezentowania interesów branży turystycznej i członków oczekujących na oficjalne przystąpienie do ESPT.

Zarząd ESPT aktywnie uczestniczył w spotkaniach branżowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych (np. targi BMT w Neapolu), reprezentując głos polskich przedsiębiorców turystycznych. Prowadzone były rozmowy z przedstawicielami zagranicznych touroperatorów oraz destynacji, dzięki czemu udało się zgromadzić cenne kontakty, które przekazane członkom stanowią realne wsparcie dla rozwoju małych i średnich organizatorów turystyki.

- Nie każdy organizator ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach, które odbywają się w Warszawie czy dużych miastach. Dlatego naszym celem było i jest zebranie informacji, kontaktów i przekazanie ich naszym członkom w przystępnej formie – tak, by każdy miał równe szanse w dostępie do partnerów i rozwoju swojej oferty - podkreśla zarząd ESPT.

Równolegle organizacja angażowała się w proces legislacyjny, komentując bieżące wydarzenia na rynku turystycznym i przedstawiając opinie do projektów zmian przepisów. ESPT już od pierwszych dni stanowiło merytoryczne i prawne wsparcie dla przyszłych członków, pomagając w rozwiązywaniu codziennych problemów związanych z regulacjami, kontrolami czy niejasnościami interpretacyjnymi w zakresie prawa turystycznego.