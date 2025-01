Zmiana we władzach TOO. W tle oskarżenia o brak przejrzystości działania zarządu

Z Turystycznej Organizacji Otwartej odeszło dwoje członków, którzy zasiadali w zarządzie tej organizacji – prawnik Łukasz Mikosz i właścicielka biura podróży w Skierniewicach Bona-Via Agnieszka Szymańska.

Reklama

Odchodzący działacze zarzucili prezesce organizacji, Zuzannie Sprysze, i wiceprezesce Iwonie Masłowskiej nieprawidłowości w przeprowadzeniu wyborów do władz stowarzyszenia w kwietniu 2024 roku, brak przejrzystości w prowadzeniu finansów organizacji i utrudnianie dostępu do istotnych dla funkcjonowania stowarzyszenia dokumentów. Zarzuty częściowo sięgają jeszcze władz organizacji poprzedniej kadencji, w których jednak obie wymienione działaczki zasiadały.

Czytaj więcej Biura Podróży TOO: Ministerstwo zwleka z popowodziową pomocą dla branży turystycznej, to nieakceptowalne Choć minęły już prawie dwa miesiące od powodzi, która przeszła we wrześniu przez południowo-zachodnią Polskę, Ministerstwo Sportu i Turystyki nie wydało rozporządzenia, koniecznego do wypłacenia pieniędzy poszkodowanym firmom turystycznym – zwraca uwagę Turystyczna Organizacja Otwarta.

Oskarżenia od brak przejrzystości działania zarządu TOO

Wyjaśnienie wątpliwości Mikosza i Szymańskiej było tym trudniejsze, że w trakcie kontroli rozpadła się trzyosobowa komisja rewizyjna TOO.

Wtedy wiceprezes Łukasz Mikosz wystąpił o taką kontrolę do urzędu miasta Warszawy, jako organu sprawującego nadzór nad stowarzyszeniami. Chodziło o poprawność przeprowadzenia poprzedniego walnego zgromadzenia. Drugi wniosek złożył do izby skarbowej – tym razem jego wątpliwości wzbudził sposób rozliczania przez władze TOO dotacji zewnętrznych i wykorzystania funduszy stowarzyszenia.