Zuzanna Sprycha na czele Turystycznej Organizacji Otwartej

Do zarządu TOO weszli jeszcze, jako wiceprezesi, Iwona Masłowska (touroperatorka z Warszawy, właścicielka Adventure Boutique, zasiadała już w zarządzie TOO), Agnieszka Szymańska (touroperatorka ze Skierniewic, właścicielka biura podróży Bona-Via) i Łukasz Mikosz (prawnik, wcześniej pełnomocnik zarządu TOO).

Organizacja powstała w pandemii. Gromadzi średnich i drobnych touroperatorów, właścicieli kwater prywatnych, firm transportowych, pilotów i przewodników.

Według samej organizacji, jest to rzesza około 1400 członków, członków wspierających i sympatyków. Jednak samych członków płacących składki jest około 100. Nowe władze wybrano jednogłośnie przy obecności połowy członków uprawnionych do głosowania.

Jak mówi Sprycha, TOO nadal zamierza reprezentować interesy średnich i małych przedsiębiorców turystycznych, prowadzić inicjatywy podjęte jeszcze przez pierwszą prezes, w tym współpracować z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie legislacji.

Innym polem aktywności TOO ma być zwalczanie szarej strefy w turystyce, a także podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli branży turystycznej poprzez organizowanie dla nich szkoleń (na przykład już w maju z nowych przepisów tak zwanego lex Kamilek, czyli ustawy zapobiegającej wykorzystywaniu seksualnemu dzieci). - Chcielibyśmy też położyć nacisk na dbanie przedstawicieli naszej branży o swoje zdrowie. Chodzi o to, żeby aktywność zawodowa nie przysłoniła im chociażby konieczności robienia badań profilaktycznych. Myślimy o akcji społecznej, która by uczulała przedsiębiorców na ten problem - wyjaśnia Sprycha.