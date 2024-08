Ruszyła akcja "Legalne". Jak odróżnić prawdziwe biura podróży od szarej strefy?

Czytaj więcej Biura Podróży Prezes Polskiej Izby Turystyki po wypadku w Chorwacji: W turystyce jest szara strefa W Polsce działa masa firm, osób i fundacji, które nielegalnie organizują wyjazdy turystyczne, w tym pielgrzymki. Grozi za to do trzech lat więzienia – przypomina przy okazji wypadku autokaru w Chorwacji prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski.

Sykon jest członkiem Polskiej Izby Turystyki, a sam Galus uczestniczy jako wiceprzewodniczący w pracach zawiązanego kilka miesięcy temu oddziału PIT do spraw nowych technologii i e-commerce. Polska Izba Turystyki została patronem akcji "Legalne".

Apel do właścicieli biur podróży Galus kończy na powołanej do życia przez siebie stronie w internecie wezwaniem do działania: "Większe zaufanie – większa sprzedaż. Twój ruch!".

Branża turystyczna walczy z nielegalną konkurencją

Branża turystyczna od lat podnosi problem szarej strefy. Działalność organizatorów turystyki jest regulowana, jej dość precyzyjnie określone ramy wyznaczyła Unia Europejska. Chodziło o zabezpieczenie interesów klientów.

Świadomie lub z premedytacją wiele osób omija te przepisy. Robi to pod płaszczykiem różnej maści organizacji, stowarzyszeń, fundacji lub prowadząc firmy. Z szarą strefą walczą branżowe organizacje, jak Polska Izba Turystyki, Turystyczna Organizacja Otwarta, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego czy Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń Tugether. Powołały nawet do tego celu wspólnie Centrum Monitorowania Rynku Turystycznego. Problem jednak nie znika. Administracja rządowa – chociaż wspiera finansowo niektóre inicjatywy – i samorządowa, najczęściej wskazują na brak narzędzi lub po prostu ludzi do zajęcia się nim.