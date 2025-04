Itaka ogłasza nowy egzotyczny kierunek na zimę. "I to nie jest nasze ostatnie słowo"

- Wietnam to kolejny ważny kierunek w naszym egzotycznym porfolio - mówi cytowany w komunikacie wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz. - Podobnie jak w innych destynacjach stawiamy na produkt z wyższej półki i kompleksową obsługę klientów, z rezydentem na miejscu i komfortowym, bezpośrednim przelotem, jedynym czarterem do Wietnamu kontynentalnego.

- To dotyczy nie tylko wysokiego standardu hoteli położonych przy plaży, ale także wycieczek objazdowych. Organizując rejsy samolotem do Sajgonu możemy zaproponować najkorzystniejsze rozwiązania logistyczne dla turystów „objazdówek”, pokazując najsłynniejsze i najpiękniejsze miejsca nie tylko w Wietnamie. Trasy są przygotowane przez doświadczonych profesjonalistów, prowadzą je znakomici piloci, co gwarantuje naszym klientom sprawną realizację programu i wspaniałe wrażenia - dodaje.

Foto: Itaka

"Slogan turystyczny Wietnamu „Timeless charm” (ang. ponadczasowy urok - red.) doskonale oddaje istotę tego niezwykłego kraju. Fascynująca kultura, przywiązanie do tradycji, oszałamiająca przyroda, tętniące życiem miasta, tropikalne plaże, kuchnia wielu smaków i gościnność mieszkańców sprawiają, że Wietnam odkrywa dla turystów nowe doświadczenia" - zachwala touroperator.

Miliony gości ze świata w Wietnamie

Przypomina, że Wietnam zajmuje trzecie miejsce w Azji Południowo-Wschodniej pod względem liczby odwiedzających turystów zagranicznych. Ustępuje jedynie Tajlandii i Malezji.

W 2024 roku odwiedziło go ponad 17,5 miliona obcokrajowców i było to prawie 5 milionów więcej niż rok wcześniej. Około 50 tysięcy przyjechało z Polski. W tym roku Wietnam planuje przyjąć 22-23 miliony zagranicznych gości.