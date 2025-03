Itaka: Wystartowała sprzedaż wyjazdów na zimę 2025/2026. W drodze dwa nowe kierunki

Od 4 listopada z Warszawy czartery będą też latać do Tajlandii (od połowy grudnia dwa tygodniowo, we wtorki i piątki)- na wyspy Krabi i Phuket, obsługując regiony Krabi, Phuket, Khao Lak i Koh Lanta. Itaka zachwala hotele, z którymi współpracuje od lat, od trzech do pięciu gwiazdek, z różnymi opcjami wyżywienia.

Foto: Itaka

Wyloty do Bangkoku z Warszawy zapewni LOT swoimi dreamlinerami. "Pozwoli to elastycznie dopasować się do preferencji klientów. Możliwe będą pobyty tygodniowe, 10, 11 dni i 2 tygodnie. W ofercie są także sztandarowe, cenione przez klientów wycieczki objazdowe".

W Sri Lance Itaka proponuje na początek 10 hoteli z wylotami z Warszawy na 7 lub 14 nocy. Do Salalah w Omanie planowane są loty z Warszawy w poniedziałki i piątki oraz w piątki z Katowic, Wrocławia i Poznania, a Muscatu co tydzień z Warszawy i Katowic.

"Ofertę Itaki na Zanzibarze wyróżnia największy na polskim rynku wybór wysokiej klasy hoteli, położonych w atrakcyjnych rejonach wyspy" - zapewnia organizator w komunikacie. Są wśród nich luksusowe hotele pięciogwiazdkowe i bardzo dobre czterogwiazdkowe. Czartery na Zanzibar latają 10 miesięcy w roku - od początku czerwca do końca marca. "Będą wyloty z Warszawy i Katowic, 2 dni operacji, pobyty 7, 10, 11, 14 nocy, a także rejsy z Poznania i Gdańska".

Jeśli chodzi o Kenię, Itaka będzie zawozić turystów do trzech różniących się od siebie regionów: Diani, wybrzeże Mombasy i Watatu. Planuje rejsy z Warszawy, Wrocławia i Katowic, a pobyty obejmujące 7 lub 14 nocy.