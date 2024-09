Itaka ma nową gwarancję ubezpieczeniową. Największą w historii

Statystycznie, w ciągu minuty, Polacy płacą kartą 18 tys. razy [1], zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych, wydając ponad 2 mln zł [2]. Pokazuje to skalę płatności kartą i podkreśla ich znaczenie dla naszej gospodarki i społeczeństwa. Co istotne, rozwiązania płatnicze ciągle się rozwijają, przez co stają się też coraz bardziej bezpieczne, płynne i intuicyjne.