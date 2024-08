Itaka zaczęła sprzedaż wyjazdów na lato 2025 roku. Hasło przewodnie „O! Lato 25”

Portugalia to na razie Madera. Jak pisze organizator, ma na wyspie „najbardziej kompleksową i różnorodną ofertę na rynku. 18 hoteli na start, wyloty z 4 portów, pobyty 7, 10, 11, 14 nocy”.

Włochy na początek reprezentuje Kalabria, gdzie do wyboru jest 8 hoteli i wyloty z trzech miast. “Wkrótce więcej hoteli i popularna wycieczka objazdowa Buongiorno pepperoncino! W przygotowaniu kolejne włoskie kierunki” - czytamy.

Z kierunków greckich klienci Itaki mają już do wyboru Kretę zachodnią (14 hoteli na start, wyloty z 4 portów, pobyty 3, 4, 7, 10, 11, 14 noclegów), Kretę wschodnią (14 hoteli, wyloty do Heraklionu z 10 portów, pobyty na 7, 10, 11, 14 nocy), w tym nowość w postaci miasteczka Sitia (2 razy w tygodniu loty z Warszawy do Sitii, pobyty 7, 10, 11, 14 noclegów). „Sitia jest urokliwym miasteczkiem na wschodnim wybrzeżu Krety, położonym nad malowniczą zatoką, znanym z greckiego charakteru. W pobliżu są liczne plaże, jak Vai z unikalnym lasem palmowym, czy Kouremenos idealna dla miłośników windsurfingu. Są tu liczne tawerny i restauracje z lokalnymi przysmakami. Klienci, którzy wybiorą hotele w rejonie Ierapetra, będą mieć krótszy czas transferu z lotniska do hotelu” - informuje organizator.

Kolejne greckie miejsca docelowe to Rodos (na start 15 hoteli w tym jedna nowość, a wkrótce kolejne nowości, wyloty z 10 portów, pobyty na 2, 10, 11, 14 nocy). Zakintos (15 hoteli na start, wyloty z 8 portów), Kos (na start 12 hoteli, wkrótce nowości, wyloty z 5 portów, pobyty na 7, 10, 11, 14 nocy), Korfu (na start 5 hoteli, w planach nowości, wyloty z 6 portów, pobyty na 3, 4, 7, 10, 11, 14 nocy), Tasos (na start 10 hoteli, już wkrótce kolejne, w tym nowości, wyloty z 3 portów, pobyty na 7, 14 nocy) i Samos (na start 11 hoteli, w tym jedna nowość, w przygotowaniu kolejne).

Co do Egiptu, to w systemie rezerwacyjnym znalazły się Marsa Alam (na start 15 hoteli, ale docelowo będzie ich 30, wyloty z 4 portów, pobyty: 7, 10, 11, 14 nocy), Szarm el-Szejk (na start 11 hoteli, docelowo 30, wyloty z 2 portów, pobyty: 7, 10, 11, 14 nocy), Hurghada (na start 14 hoteli, docelowo 30, wyloty z 5 portów, pobyty 7, 14 nocy) i Taba (3 hotele, wyloty z 2 portów).