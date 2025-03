„Itaka Arena” - od dzisiaj biuro podróży jest sponsorem opolskiego stadionu

- Zaszczytne miano sponsora tytularnego to dla nas powód do dumy i kolejny, niezwykle ważny krok, w promowaniu naszej marki przez sport – dodaje wiceprezes Itaka Holdings Piotr Henicz. – Zdrowa rywalizacja i radość z wyników wpisują się także w naszą strategię. Serdecznie gratuluję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego obiektu i jestem przekonany, że wkrótce stanie się on areną porywających sportowych wydarzeń.

- Bardzo się cieszę, że Stadion Opolski od dziś nazywa się Itaka Arena, a sam proces komercjalizacji zakończyliśmy jeszcze przed oficjalnym otwarciem obiektu. To sytuacja bez precedensu. Aktualny mistrz Polski, Jagiellonia Białystok, na sponsora tytularnego czekał ponad dziewięć lat, co pokazuje, jak trudny jest to proces. Tym większym wyróżnieniem jest wsparcie Itaki, która dostrzegła potencjał stadionu i miasta. Jestem przekonany, że na tej współpracy skorzystają obie strony – komentuje prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

Opole zyskało nowoczesny stadion, zyska też turystów

Stadion Itaka Arena to zupełnie nowy, prawdopodobnie najnowocześniejszy w kraju obiekt tego typu. Powstał w ciągu ostatnich dwóch lat. Jego inwestorem jest samorząd Opola, który przeznaczył na ten cel 180 milionów złotych. Na stadionie może zasiąść na raz 11,6 tysiąca kibiców.



Stadion będzie głównie wykorzystywany przez lokalny klub piłki nożnej Odra Opole. Drużyna jest teraz w pierwszej lidze, gdzie zajmuje 16. miejsce na 18 zespołów. Pierwszy mecz na nowym obiekcie rozegra w najbliższy piątek. Będzie to mecz towarzyski z drużyną z zaprzyjaźnionego Magdeburga – FC Magdeburg.

Z nowego obiektu i jego sponsora jest też zadowolony Piotr Mielec, dyrektor biura Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Jak mówi, marka Itaki, tak silnie związanej z Opolszczyzną, ale znana w całym kraju, na pewno przyciągnie na stadion i do miasta nowych kibiców i turystów. - Bardzo cieszymy się, że biuro podróży dało taki silny sygnał, że jest związane z naszym miastem. Opole zyska na tym wizerunkowo - podkreśla.