Itaka nie opuszcza olimpijczyków, pojadą na wakacje. "Nie mieszajmy sportu z polityką"

Biuro podróży Itaka zostało we wrześniu zeszłego roku partnerem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Był to okres, w którym trwały już przygotowania do startu polskich sportowców w igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Reklama

W ramach umowy, zawartej na lata 2023-2027, Itaka zyskała prawo do używania tytułów Partner Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Partner Olimpijskiej Reprezentacji Polski. W zamian zadeklarowała między innymi, że nagrodzi wszystkich olimpijczyków, którzy wrócą z igrzysk letnich (Paryż 2024) i zimowych (Mediolan-Cortina 2026) z medalami, bonami wakacyjnymi o wartości 10 tysięcy złotych każdy. Bon dostanie też jego trener i osoby im towarzyszące.



Itaka: Związki sportu i turystyki są naturalne i bliskie

– Zdrowa rywalizacja, pokonywanie własnych ograniczeń, radość z uzyskanych wyników i szacunek dla liderów to pojęcia, które opisują także naszą pracę - mówił podczas podpisania umowy wiceprezes biura podróży Piotr Henicz. - Do aktywnego wypoczynku namawiamy także naszych klientów, proponując wiele wycieczek lokalnych z elementami sportu i rywalizacji. Uprawianie sportu wspaniale łączy się z podróżami, nie tylko pozwalając na treningi w różnych warunkach klimatycznych, ale także na naładowanie baterii pozytywnymi emocjami z odkrywania świata. Będzie nam niezmiernie miło powitać polskich sportowców w gronie naszych klientów i zapewniam, że będą to wakacje na medal! – dodawał.



W imieniu zarządu Itaki życzył polskim sportowcom „życiowej formy, wspaniałych zwycięstw i wiele radości z udziału w największym święcie sportu jakim są igrzyska olimpijskie”.