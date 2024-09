Itaka: Tylu ofert dla narciarzy, dawno nie było. Od Austrii, przez Gruzję, po Japonię

Bułgaria

Zalety Bułgarii jaki miejsca do uprawiania zimowych sportów to zdaniem biura podróży "świetne warunki na stokach i długi sezon narciarski" (75 km tras). Klienci Itaki mają do wyboru hotele o standardzie trzech, czterech i pięciu gwiazdek. Aby tam dotrzeć polecą z Warszawy do Sofii, a później dojada autokarem do Banska. Pierwszy rejs 12 stycznia przyszłego roku.

Francja

Trzy Doliny (Les 3 Vallées) we Francji to największy obszar narciarski we francuskich Alpach z ogromną różnorodnością tras i wyciągów narciarskich. Można tu uprawiać freeride, freestyle i snowboarding, a narciarze mają zagwarantowany śniegu i jazdę na lodowcu.

Z kolei Chamonix to "kultowa stacja narciarska, przyciągająca zarówno narciarzy, jak i amatorów relaksu i rozrywki". Itaka oferuje łącznie noclegi w pięciu hotelach o standardzie od dwóch do czterech gwiazdek i w rezydencji.

Przelot będzie się odbywał samolotem LOT-u z Warszawy do Genewy raz w tygodniu. Pierwszy poleci 25 stycznia. Z Genewy autokary rozwiozą narciarzy do hoteli. Ta oferta jest też dostępna w dynamicznym pakietowaniu z codziennymi wylotami bezpośrednimi lub z przesiadką - wyjaśnia organizator.

Gruzja

Największy i najnowocześniejszy ośrodek narciarski w Gruzji mieści się na wysokości od 2000 do 3250 m n.p.m. Jest tam ponad 50 km tras narciarskich, snowpark i tereny do uprawiania freeride'u - zaznacza Itaka. Do tego "atrakcyjne ceny za skipasy, doskonała kuchnia i słynna gruzińska gościnność". Do tamtejszych hoteli klienci polecą z Warszawy do Tbilisi, a dalej pojadą autokarem do Gudauri. Pierwszy wylot 18 stycznia 2025.

Hiszpania

"Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych ze stoków narciarskich Sierra Nevada rozciąga się widok aż po wybrzeże, na Cieśninę Gibraltarską i linię afrykańskiego kontynentu" - czytamy w opisie tego regionu.