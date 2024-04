Agenci turystyczni: Wróciła współpraca z biurami podróży Anex Tour i Join UP!

W sobotę 6 kwietnia Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych wydało komunikat, w którym potępiło nową praktykę na rynku sprzedaży wycieczek. Za szkodliwą uznało formę współpracy dwóch touroperatorów, Anexu Tour Poland i Join UP! Polska, z największą siecią agencyjną Wakacje.pl. Chodziło o to, że organizatorzy wyjazdów zgodzili się wyodrębnić część swoich ofert i sprzedawać je tylko przez tę sieć. Inni agenci nie mieli do niej dostępu. Nazwano to „ofertą dedykowaną”. W efekcie OSAT ogłosił, że „nie rekomenduje” współpracy ze wskazanymi biurami podróży.

Touroperatorzy: Każdy agent jest ważny

W ciągu kilku dni od tego stanowiska obaj organizatorzy, a także same Wakacje.pl, ogłosili, że wycofali się z tej formy sprzedaży pakietów turystycznych. Anex i Join UP! Zadeklarowały jednocześnie, że nie jest ich intencją różnicowanie agentów, chcą wszystkich traktować tak samo.

„Każdy agent turystyczny był i jest dla nas tak samo ważny”, a „polityką naszej firmy są przede wszystkim zasady uczciwej konkurencji oraz równej dostępności oferty turystycznej dla wszystkich agentów” - zadeklarował dyrektor generalny Anex Tour Poland Ilker Adiguzel.

A trzy dni później Join UP! napisał, że „skupia się na ścisłej współpracy z agentami, z uwagą wsłuchuje się zarówno w ich opinie, jak i całego rynku turystycznego”, co wynika z jego „niezmiennej strategii działania”.