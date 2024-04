Anex: Kończymy z ofertami dedykowanymi. Każdy agent turystyczny tak samo ważny

To reakcja na zarzut wysunięty pod adresem dwóch touroperatorów przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych, które w sobotę wystosowało do swojego środowiska zawodowego list, w którym napisało, że "nie rekomenduje" współpracy z dwoma biurami podróży - Anex Tour Poland i Join UP! Polska.

Oba biura działają w Polsce stosunkowo niedługo i oba, jako jedyne, zgodziły się na propozycję największego agenta turystycznego, Wakacje.pl, żeby specjalnie dla jego klientów przygotować "oferty dedykowane". Chodzi o wyjazdy do hoteli, które poza siecią Wakacje.pl nie będą osiągalne. OSAT oburzyło dzielenie agentów na dwie kategorie, a w konsekwencji podważanie ustalonych przez lata zasad rządzących rynkiem turystycznym, a mówiących, że te same oferty powinny być dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży, w tej samej cenie.

Uwagi OSAT poparł wiceprezes największego polskiego touroperatora, Itaki, Piotr Henicz. W jego wypowiedzi, jakiej udzielił naszemu serwisowi, padło więcej zastrzeżeń do Wakacje.pl. Henicz zapowiedział wręcz rozważenie rozwiązania umowy z tym agentem.

Z Heniczem polemizował z kolei prezes Wakacje.pl Dariusz Górzny, broniąc polityki swojej firmy. Jednocześnie Górzny zapowiedział zakończenie "projektu ofert dedykowanych". "Chciałbym (...) poinformować, że już od tygodnia nie oferujemy produktu dedykowanego z Anex Tour Poland i nie ma to związku z przedmiotową wypowiedzią Itaki. Podobne ustalenia poczyniliśmy także wspólnie z JoinUP!" - napisał do naszej redakcji.