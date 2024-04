Rośnie sprzedaż wakacji w biurach podróży. Zanosi się na nowy rekord

Ale za tygodniowy urlop w szczycie letniego sezonu (lipiec – sierpień), można zapłacić równie dobrze co najmniej 4500 zł od osoby, jeśli celem będzie Hiszpania lub Wyspy Kanaryjskie w hotelu 5* z wyżywieniem all inclusive” - podaje przykład agent.

Przed szczytem sezonu i po nim, czyli w czerwcu lub wrześniu, można przebierać w ofertach, których cena nie przekracza 2000 złotych – mowa tu o wypoczynku z przelotem do hotelu z czterema gwiazdkami i śniadaniami i obiadokolacjami albo all inclusive. „Za takie, a nawet znacznie mniejsze pieniądze, bo już od 1300 – 1400 zł wypoczniemy w Bułgarii, Turcji, Albanii. Nieco więcej kosztują takie wakacje w Tunezji, Egipcie, Maroku, Grecji i Hiszpanii” - zapewnia Travelplanet.pl.

I dodaje: W tym czasie nad Bałtykiem (takie oferty ten agent też ma) za pobyt z wyżywieniem HB trzeba zapłacić co najmniej 1100 złotych i doliczyć do tego koszt dojazdu.

Travelplanet.pl

Szczyt sezonu w wersji all inclusive

Jeśli klient biura podróży zaplanuje wakacje, z formułą „wszystko w cenie” w hotelu czterogwiazdkowym, powinien przeznaczyć na nie minimum 2000 złotych. Za taką sumę wyjedzie do Turcji, Egiptu, Bułgarii, Albanii lub Tunezji. „Tylko 200 złotych trzeba obecnie dołożyć, by wybierając Turcję, podnieść standard wypoczynku do pięciu gwiazdek, a około 500 złotych, by odpocząć w hotelach pięciogwiazdkowych w Egipcie lub Tunezji” - przekonuje.