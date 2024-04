Wakacje 2024 jeszcze droższe. Mapa popularnych kierunków czerwona od podwyżek

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

W minionym tygodniu zdrożały wycieczki do czterech z pięciu wiodących kierunków turystycznych Polaków. Grecja o 147 złotych, Bułgaria o 106, Turcja o 84, a Wyspy Kanaryjskie o 44 złote. Jedynie Egipt potaniał, o 9 złotych.

Wakacje 2024 znowu tańsze od wakacji 2023

Eksperci z Traveldaty porównali też średnie ceny z bieżącego sezonu ze średnimi sprzed roku. Badanie pokazało, że średnia cena tegoroczna była niższa od średniej ceny z poprzedniego sezonu o 119 złotych (tydzień temu różnica wyniosła 5 złotych na plus).

Największą zniżkę cen wycieczek Traveldata odnotowała odnośnie do wyjazdów do Dalamanu i było to o 605 złotych. Istotne były też spadki cen na Korfu i na Costa del Sol – o 431 i 386 złotych. Największy wzrost cen wyjazdów ponownie wystąpił odnośnie do Sycylii i Sardynii - o 980 i 437 złotych, a znacząco mniejsze miały miejsce w wypadku Albanii – o 211 złotych.

Co mogło powodować takie ruchy cen? Autorzy raportu sprawdzili oddziaływanie cen paliwa lotniczego i kursów głównych walut. Jak piszą, paliwo lotnicze kosztowało w ostatnim tygodniu 3,68 złotego za litr wobec 3,71 złotego za litr rok wcześniej, czyli o 0,8 procent mniej (przed tygodniem cena była taka sama, jak przed rokiem, a przed dwoma tygodniami niższa o 2,4 procent). Złoty wobec dolara i euro był w ostatnim tygodniu kolejny raz wyraźnie silniejszy „w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych”. Różnica na korzyść złotego wyniosła 8 procent (przed dwoma był silniejszy o 9,1 procent).