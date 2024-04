Przełamanie w biurach podróży - ceny wyższe niż przed rokiem

Jeśli chodzi o mniej masowo uczęszczane kierunki, to najwięcej zdrożały, porównując rok do roku, Malta, Włochy i Portugalia - o 560, 480 i 459 złotych. W mniejszym stopniu wzrosły ceny wyjazdów do Albanii - o 161 złotych.

Nieznaczne spadki cen wycieczek można było zauważyć odnośnie do Hiszpanii kontynentalnej i Majorki, o 5 i 12 złotych, a istotniejsze do Maroka, Tunezji i Cypru - o 157, 171 i 184 złote.

Liderzy niskich wakacyjnych cen wśród biur podróży

Porównanie cen w biurach podróży w zeszłym tygodniu i rok wcześniej pokazało – opisują dalej autorzy analizy – że najbardziej obniżyły ceny Best Reisen, Grecos i Sun & Fun, było to odpowiednio 610, 280 i 180 złotych. W pozostałych biurach roczne spadki cen albo były niższe w granicach od 170 złotych (Rainbow), albo były to zwyżki do nawet 300 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego, w trzech kategoriach hoteli, pierwszy był TUI Poland z liczbą 52 takich ofert. Za nim Coral Travel z liczbą 46 ofert i Itaka z 42 ofertami.

Najwięcej najepszych cen wyjazdów do Egiptu eksperci Traveldaty ujawnili w ofercie Corala Travel (9), TUI Poland i Join UP! (po 4). Jeśli chodzi o Grecję, to przodowały w niskich cenach Itaka (14), Rainbow i Grecos (po 7), w wypadku Wysp Kanaryjskich TUI Poland (10) i Itaka (9), a Turcji - Coral Travel (6) i Itaka (4). Do Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały Exim Tours (5) i Coral Travel (3), a do Bułgarii TUI Poland (3) i Exim Tours (2 oferty).