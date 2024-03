Ceny wakacji w Turcji, Grecji i na Kanarach - w górę. Padły nowe rekordy

Od tej średniej były jednak duże odstępstwa. I tak największą zniżkę cen wycieczek autorzy raportu odnotowali w wypadku wyjazdu na Korfu – o 533 złote. Jak piszą, istotne były też spadki cen wypoczynku w Kalabrii i na Synaju – o 342 i 290 złotych.

Z kolei najbardziej skoczyły ceny wyjazdów na Sycylię, o 1105 złotych, na Sardynię, o 990 złotych, i do Portugalii - o 482 złote.

Tradycyjnie eksperci z Traveldaty porównali koszty organizatorów wyjazdów. A konkretnie ceny paliwa lotniczego i kurs dolara i euro w minionym tygodniu z tym z zeszłego roku.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 3,66 złotego za litr wobec 3,75 złotego za litr przed rokiem, co oznaczało spadek o 2,4 procent (przed tygodniem cena była niższa o 8,8 procent, a przed dwoma o 9,2 procent). Dolar i euro były w ostatnim tygodniu kolejny raz wyraźnie słabsze wobec złotego w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych – o 9,1 procent (przed tygodniem i dwoma różnica również wyniosła 9,1 procent).

Jeśli to policzyć, to okaże się, że wpływ tych czynników na średnią zmianę kosztów wycieczek zawierał się w przedziale od -295 do -305 złotych (przed tygodniem wyniósł od -330 do -340 złotych, a przed dwoma tygodniami od -335 do -345 złotych).