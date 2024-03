Traveldata ujawnia najnowsze dane o zmianach cen wakacji - pierwszy raz 33 kierunki

U kogo najtańsze wakacje 2024?

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek najbardziej obniżyły się one w biurach podróży Best Reisen, Grecos i Rainbow - odpowiednio o 710, 310 i 240 złotych. W pozostałych spadki cen, liczonych rok do roku, były mniejsze - w od około 210 złotych (Sun & Fun), aż do zwyżek o około 410 złotych – podają dalej eksperci z Traveldaty.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w odniesieniu do 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, w dwudziestym pierwszym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2024 na pierwszym miejscu podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu znalazł się TUI Poland z liczbą 51 ofert, za nim Coral Travel z 43 ofertami i Itaka z liczbą 42 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wyjazdu do Egiptu badanie Traveldaty ujawniło w ofercie Corala Travel (8) i TUI Poland (5), do Grecji w Itace (12), Rainbowle (9) i Grecosie (7), na Wyspy Kanaryjskie w TUI Poland (11) i Itace (7), do Turcji w Coralu Travel (6), Itace i TUI Poland (po 3), do Tunezji w Coralu Travel (5) i Eximie Tours (4), do Bułgarii w TUI Poland (3 oferty) – wyliczają autorzy raportu.

„W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland utrzymało swoją pozycję na Wyspach Kanaryjskich, biuro Coral Travel poprawiło ją w Tunezji i Turcji, a biuro Itaka utrzymało ją w Grecji i Bułgarii” - podsumowują.

Kolej na tabelę z biurami podróży, które oferowały w ostatnim tygodniu imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tym razem w zestawieniu Traveldaty z dużą przewagą nad rywalami na pierwszym miejscu pozostawał Grecos, a na pozycjach drugiej i trzeciej nastąpiła zamiana między Itaką (awansowała), a Coralem Travel.