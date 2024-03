Nowe rekordy cen w biurach podróży - fala podwyżek przyszła z marcem

Z którym biurem podróży na wakacje najtaniej?

Porównując rok do roku, najbardziej obniżyły ceny Best Reisen, Prima Holiday i Grecos - o odpowiednio 380, 320 i 310 złotych. Pozostałe biura albo je obniżyły do 220 złotych (Rainbow), albo podniosły, nawet do 250 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w wypadku 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, pierwsze miejsce uzyskał TUI Poland z liczbą 53 ofert, drugie Coral Travel z liczbą 42 ofert, a trzecie Itaka z liczbą 41 ofert.

Najwięcej najtańszych ofert wakacji w Egipcie oferowały Coral Travel (8), TUI Poland (5) i Anex (3), w Grecji Itaka (10), Rainbow i Grecos (po 9), na Wyspach Kanaryjskich TUI Poland (9) i Itaka (8), w Turcji Coral Travel Itaka (po 5) i TUI Poland (4), w Tunezji Coral Travel (5) i Exim Tours (4), a w Bułgarii TUI Poland (3 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawił swoją pozycję w Egipcie, Coral Travel na Wyspach Kanaryjskich, a Itaka utrzymało ją w Bułgarii – informują autorzy raportu.

A kolejną jego część poświęcają na zamieszczenie tabeli z biurami podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Na jej czele pozostał Grecos, umacniając nawet przewagę nad rywalami, a wszystkie pozostałe biura zachowały swoje miejsca sprzed tygodnia.