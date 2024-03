Ceny wakacji odporne na inflację. W biurach podróży nawet taniej niż rok temu

Zmiany średnich cen, jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach, autorzy raportu przedstawili w formie graficznej poniżej.

Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata

Jak piszą, w minionym tygodniu wzrosły jedynie ceny wycieczek do dwóch z pięciu najważniejszych kierunków wyjazdów turystycznych Polaków, a mianowicie do Turcji i Bułgarii – o 10 złotych do pierwszego kraju i o 5 złotych do drugiego. Spadły natomiast ceny wyjazdów do Egiptu, na Wyspy Kanaryjskie i do Grecji - o 7, 10 i 28 złotych.

Wakacyjne wyjazdy zagraniczne dużo tańsze niż rok temu

Eksperci z Traveldaty porównali średnią cenę z ostatniego tygodnia ze średnią ceną sprzed roku. To pokazało, że rok wcześniej było o 65 złotych drożej.

Najwięcej, porównując rok do roku, spadła cena wakacji na Costa del Sol – o 553 złote. Kreta była w zeszłym tygodniu tańsza o 419 złotych niż rok temu, a Szarm el-Szejk o 366 złotych.