W biurach podróży pojedynek Bułgarii i Egiptu. Ten tydzień wyłoni zwycięzcę

Z mniej uczęszczanych kierunków zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w wypadku Malty, Maroka, Włoch i Portugalii - o 533, 303, 193 i 109 złotych.

Nieznacznie natomiast spadły ceny wyjazdów na Majorkę i Cypr - o 21 i 68 złotych, a w większym stopniu do Albanii, Tunezji i Hiszpanii kontynentalnej- o 146, 234 i 261 złotych.

Które biura podróży z niskimi cenami?

Porównując rok do roku najbardziej obniżyły ceny biura podróży Prima Holiday, ETI i Sun & Fun - odpowiednio o 290, 180 i 170 złotych. W pozostałych biurach spadek cen były mniejszy w granicach od około 140 złotych (Exim Tours) albo była to wręcz podwyżka aż do 190 złotych.

W liczbie najniższych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunków sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli w czternastym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego na pierwszym miejscu znalazł się TUI Poland z liczbą 52 ofert, na drugim Coral Travel z 43 ofertami , a na trzecim Itaka z liczbą 40 ofert.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert wakacji w Egipcie oferowały Coral Travel (7), Anex i TUI Poland (po 5), do Grecji Itaka (11), Rainbow (6), Grecos i Exim Tours (po 5), na Wyspy Kanaryjskie TUI (10) i Itaka (7), do Turcji Itaka i TUI Poland (po 4), do Tunezji Coral Travel (6 ), a do Bułgarii TUI Poland (3 oferty).