W biurach podróży - nie ma wakacji od podwyżek cen wakacji

Najwięcej najtańszych wyjazdów wakacyjnych do Egiptu autorzy analizy dostrzegli w ofercie TUI Poland (7), Anexu (6) i Corala Travel (4), do Grecji w ofercie Itaki (11), Rainbowa (9) i Grecosa (7), na Wyspy Kanaryjskie TUI Poland (11), Itaki (6), do Turcji Itaki (6) i TUI Poland (5), do Tunezji Corala Travel (6), do Bułgarii TUI Poland (3) i Eximu Tours (2 oferty).

W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland poprawiło swoją pozycję w Egipcie i Tunezji, biuro Coral Travel w Tunezji, a biuro Itaka utrzymało ją w Grecji i Turcji.

Wakacje trzygwiazdkowe – u kogo najtaniej?

Raport Traveldaty kończą dwie tabele. W pierwszej autorzy umieścili biura podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały imprezy turystyczne „po przekrojowo najkorzystniejszych cenach”.

Tym razem tabeli przewodzi, podobnie jak wiele tygodni wcześniej, Grecos, a największą zmianą na miejscach w tabeli jest awans biura Corala Travel z miejsca piątego na trzecie.