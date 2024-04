Anex Tour przeszkolił agentów turystycznych ze swojej oferty tureckiej

Jak przypomniała prowadząca spotkanie dyrektor sprzedaży B2B w Anexie Magdalena Raszewska, Anex Tour Poland, działający wcześniej w Polsce pod marką Orex, rozwinął szczególnie dynamicznie działalność w zeszłym roku. Podczas gdy w 2022 roku obsłużył 20 tysięcy klientów, to w 2023 było ich już 250 tysięcy. A w tym roku myśli o wysłaniu na wakacje 400 tysięcy. Organizator rozszerzył zarówno listę oferowanych kierunków, jak i hoteli.

Reklama

Anex Tour — spotkanie z tureckimi hotelami

Będzie zabierać swoimi samolotami turystów z siedmiu miast w Polsce do Turcji, Egiptu, Tunezji, Bułgarii i Grecji. Nowością będą wyloty z Krakowa, inne miasta to Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Rzeszów.

Anex Tour jako jedyny touroperator w Polsce oferuje przeloty klasą biznes w rejsach czarterowych. Bierze się to stąd, że korzysta z rzadko widywanych we flotach przewoźników czarterowych, boeingów 777. To maszyny należące do jednej ze spółek z tureckiej grupy Anex Tour, Mavi Gök Airlines.

W tym roku takim samolotem pierwszy raz polecą klienci touroperatora z Katowic, pierwszy lot już 24 kwietnia.