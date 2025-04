Exim Tours rozpoczął sprzedaż wyjazdów na zimę. "Imponujący wybór egzotyki"

Jak informuje w komunikacie prasowym touroperator, w nowym sezonie jako jedyny w Polsce kontynuuje bezpośrednie rejsy czarterowe do emiratu Ras Al Chajma w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i do Bahrajnu – "dwóch kierunków, które zdobyły uznanie klientów i agentów [turystycznych]".

W sumie oferta obejmuje sześć kierunków z bezpośrednimi lotami z Polski. Oprócz dwóch wspomnianych, na liście są jeszcze: Hurghada, Marsa Alam, Szarm el-Szejk w Egipcie i tunezyjska wyspa Dżerba.

Czartery to fundament komfortu klienta biura podróży

– Czartery to fundament naszej oferty zimowej. Pozwalają zaplanować wyjazd z wyprzedzeniem, oferują bezpośrednie połączenia do popularnych kierunków i gwarantują komfort podróży. To rozwiązanie, które doceniają klienci poszukujący sprawdzonej i wygodnej formy wypoczynku – podkreśla cytowany w komunikacie dyrektor produktu czarterowego w Eximie Tours Rafał Napierała.

Zgodnie z założeniami strategii "Exim po mojemu" biuro podróży wzmacnia siatkę połączeń z regionalnych lotnisk: Gdańska, Poznania i Wrocławia. W ofercie pojawiają się nowości, m.in. loty z Wrocławia na Gran Canarię i z Katowic do Agadiru na pokładach Wizz Aira. Kolejne kierunki, takie jak Cypr Północny i Albania, dołączą do oferty w najbliższych tygodniach.

– Zaczynamy od naszych bestsellerów. Dzięki korzystnym stawkom u przewoźników i najniższym cenom hoteli oferujemy bardzo konkurencyjne pakiety. Do tego klienci mają dostęp do największego wyboru hoteli już na start sezonu – zapewnia z kolei w informacji touroperatora dyrektor produktu lotów regularnych Dawid Potoczny.