Po pierwsze - mniejsze podatki. Niemiecka branża turystyczna zgłasza postulaty na wybory

Rząd Olafa Scholza nie uzyskał wotum zaufania Bundestagu, a to oznacza, że w Niemczech odbędą się przedterminowe wybory. Prawdopodobnie nastąpi to 23 lutego. To dla przedstawicieli szeroko rozumianej niemieckiej branży turystycznej, obejmującej hotelarstwo, turystykę i linie lotnicze, okazja, by przedstawić przyszłym parlamentarzystom postulaty, spełnienie których poprawi ich sytuację.

Idą wybory, oto postulaty niemieckiej turystyki pod adresem polityków

Pod manifestem podpisało się 15 stowarzyszeń branżowych, reprezentujących hotelarstwo, biura podróży, organizatorów podróży służbowych, organizatorów wydarzeń i targów i lotnictwa. Pojawiło się w nim sześć tematów, którymi należy zająć się jak najszybciej.

Pierwszy dotyczy obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech, by zwiększyć konkurencyjność rodzimych firm na arenie międzynarodowej. Drugi to problemy transportu – jego sieć powinna być zróżnicowana (obejmować różne środki transportu), być niezawodna i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Po trzecie należy wdrożyć system „visa turbo”, który zakłada uproszczoną procedurę wydawania wiz, co ułatwi podróże prywatne, służbowe, ale też pomoże pozyskiwać pracowników za granicą.