Niemcy idą na wybory. Branża turystyczna: Nie damy się zepchnąć na boczny tor

Przestrzega zarazem: nowy rząd federalny nie da branży nic za darmo. Po wyborach obietnice zawsze zderzają się z innymi priorytetami, a ci, którzy nie działają zgodnie z przygotowaną wcześniej strategią, ryzykują, że przez polityków zostaną pominięci. – W obliczu ograniczonych możliwości finansowych i silnej konkurencji, jaką stanowi choćby branża motoryzacyjna, musimy komunikować nasze problemy mądrze i w sposób strategicznie przemyślany, a nie rozdrobniony. W przeszłości nie zawsze to się udawało, nawet kiedy okoliczności były bardziej sprzyjające – dodaje.

Pospolite ruszenie branży turystycznej w Niemczech

Kampania opiera się na sukcesie poprzedniej, prowadzonej przed poprzednimi wyborami, pod tym samym hasłem #HerzUnsererGesellschaft. Tym razem będzie prowadzona do końca kwietnia 2025 roku. Została podzielona na trzy etapy: okres mobilizacji, czas samej kampanii wyborczej i moment tworzenia rządu.

Plany obejmują między innymi rozmowy z przyszłymi parlamentarzystami i precyzyjne dotarcie z głównymi treściami. Klinge apeluje do branży turystycznej, by włączyła się w te działania, bo to pozwoli wywrzeć większy nacisk na polityków. Czasu jest niewiele, dlatego trzeba postawić na skoordynowane, jednolite prezentowanie interesów turystyki, aby głos sektora, który zatrudnia 6,18 miliona ludzi i ma 11-procentowy udział w PKB, był słyszalny, żeby się przebił w krótkiej i dynamicznej kampanii wyborczej.