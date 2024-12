Raport. Turystyka szkodzi środowisku. Zamiast coraz mniej, robi to coraz bardziej

Zgodnie z ustaleniami porozumienia paryskiego z 2015 roku, które zobowiązało wszystkie kraje ONZ do przedstawienia do 2020 roku scenariuszy ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, szkodliwość turystyki należy zmniejszać o ponad 10 procent rocznie, aby nie dopuścić do wzrost temperatury na świecie o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu z czasami sprzed rewolucji przemysłowej.

Najnowsze badanie, opublikowane na łamach czasopisma „Nature Communications”, wykazało, że konieczne jest zastosowanie nawet intensywniejszych działań, bo niszczenie klimatu przez ruch turystyczny postępuje.



Branża turystyczna się rozwija, a emisje rosną

Według autorów badania w latach 2009-2019 globalne emisje z sektora turystyki rosły o 3,5 procent rocznie (średni roczny wzrost dla innych rodzajów działalności wyniósł 1,5 procent). Najbardziej przyczyniło się do tego lotnictwo, w tym loty prywatnych odrzutowców. W 2019 roku turystyka wytwarzała niemal 9 procent wszystkich gazów cieplarnianych na świecie.

